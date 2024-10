Eliminarea Simonei Halep în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong a stârnit reacții puternice, printre care și cea a fostului mare jucător de tenis Ilie Năstase.

Halep, în vârstă de 33 de ani și aflată pe locul 883 în clasamentul WTA, a fost învinsă de chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, locul 44 WTA), cu un scor de 6-3, 6-3.

Această înfrângere a generat nemulțumiri în rândul fanilor și al comentatorilor, dar Năstase a fost deosebit de critic față de deciziile Simonei Halep în privința turneelor la care participă.

Ilie Năstase a declarat că Halep nu ar trebui să își piardă timpul cu turnee de mică amploare, cum este cel de la Hong Kong.

Fostul număr 1 mondial a subliniat că, deși este îngrijorat de parcursul Simonei, nu se simte în măsură să comenteze deciziile ei, deoarece nu are informații interne despre pregătirea sau starea de sănătate a jucătoarei.

Năstase și-a exprimat indignarea față de criticile pe care le primește în urma comentariilor sale, menționând că este atacat public atunci când își exprimă opiniile.

„Eu sunt antrenorul ei? Nu știu ce face. Nu dau niciun interviu, pentru că eu ies rău din interviurile astea. Dumneavoastră publicați, iar lumea, care preia, mă critică pe mine, că nu mă pricep, că sunt bețiv… Mai bine întrebați pe cineva care e apropiat de ea. Nu am văzut cum a jucat. Am văzut rezultatul. Nu este Roland Garros, nu este Wimbledon. Nu știu de ce și dumneavoastră sunteți interesat de un turneu atât de mic! Nu înțeleg! Ea știe ce vrea să facă. Și eu, și domnul Țiriac, putem să spunem orice, dacă ea face ceea ce crede ea că e mai bine. Dacă era la Roland Garros, m-aș fi pronunțat. Dar, la un turneu de la Hong Kong, nu am ce să zic eu. Dacă eu spun ceva și ea vrea să facă altceva, comentariul meu nu mai contează”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate, pentru ProSport.