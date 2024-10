Simona Halep este una dintre jucătoarele care au avut un rol esențial în promovarea tenisului din Europa de Est. Această observație a fost evidențiată recent de jurnaliștii americani într-un articol dedicat influențelor din sportul alb.

Sportiva noastră se află în prezent pe locul 876, având doar patru meciuri disputate de la ridicarea suspendării impuse în urma cazului de dopaj. Cu toate acestea, are un palmares de invidiat. Este vorba despre o fostă lider mondială, care a câștigat două turnee de Grand Slam: Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019, alături de alte trei finale jucate.

Simona Halep a fost inclusă de publicația americană World Tennis Magazine, printre jucătoarele care au contribuit la promovarea tenisului din Europa de Est. Conform aceleași surse, România se bucură de o creștere semnificativă a popularității acestui sport, datorită performanțelor remarcabile ale Simonei Halep, ale cărei merite sunt recunoscute pe scară largă.

Polonia și Cehia se află în aceeași situație, având reprezentante de marcă precum Iga Swiatek și Karolina Pliskova. Iga Swiatek domină în prezent clasamentul WTA, având acumulat 9.785 de puncte.

Ei au amintit totodată că, peste ocean, dar și în Spania, Franța sau Australia există de ani întregi o cultură a tenisului, iar roadele nu întârzie să apară.

Simona Halep este considerată de bookmakeri printre favoritele la câștigarea Roland Garros 2025, subliniind astfel că rămâne un nume de referință în tenisul mondial, în ciuda poziției sale actuale și a prestațiilor mai puțin convingătoare din ultima vreme.

Conform anunțului bookmakerilor, Halep ocupă locul cinci în lista favoritelor pentru cucerirea trofeului, după Iga Swiatek (locul 1 WTA, cotă 2), Aryna Sabalenka (locul 2 WTA, cotă 6), Coco Gauff (locul 3 WTA, cotă 12) și Elena Rybakina (locul 5 WTA, cotă 12).

Jucătoarea din Constanța se pregătește pentru turneele rămase în acest sezon, având ca obiectiv să dispute cât mai multe meciuri. Ilie Năstase i-a oferit același sfat, însă cu o atenționare referitoare la riscul de accidentări.

„Ea are nevoie să joace cel puțin cât a stat pe bară ca să își poată reveni 100%. Și în plus, are nevoie de meciuri cu jucătoare puternice, să joace la turnee importante. Și Nadal a avut aceeași problemă.

Nici lui nu cred că îi convine să intre în turnee fără să fie 100% apt și să nu poată să facă ce știe pe teren. Și Simona Halep este într-o situație asemănătoare”, a declarat fostul lider mondial pentru Fanatik.