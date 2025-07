Iga Swiatek a cucerit sâmbătă, în mod categoric, titlul la simplu feminin de la Wimbledon, învingând-o fără drept de apel pe Amanda Anisimova.

Sportiva poloneză, în vârstă de 24 de ani și ocupanta locului 4 WTA, a dominat autoritar finala împotriva americancei de 23 de ani, aflată pe poziția 12 mondială.

Iga Swiatek is Poland’s first Wimbledon singles champion 🇵🇱 pic.twitter.com/5fsPpX4ANC

Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies’ Singles Trophy 🏆 #Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱

Swiatek a câștigat trofeul londonez pentru prima dată în carieră, impunându-se cu un dublu 6-0, în doar 57 de minute.

Este cel de-al șaselea trofeu de Grand Slam pentru jucătoarea de 24 de ani din Polonia, specialistă pe zgură, dar fără niciun trofeu în prima parte a acestui sezon.

Amanda Anisimova a revenit în tenisul profesionist cu succes, americanca nemaijucând o semifinală de turneu major din 2019.

Este pentru prima oară din 1911 când o finală feminină de la Wimbledon se încheie cu un astfel de scor, fără ca învinsa să câștige vreun game.

În întreaga istorie a tenisului, inclusiv în perioada neprofesionistă, este abia a treia oară când o jucătoare cedează o finală de Grand Slam cu scorul de 6-0, 6-0.

Un astfel de deznodământ nu a mai fost înregistrat într-o finală de turneu major din 1988, când Steffi Graf a învins-o categoric pe Natasha Zvereva, fără să piardă vreun game.

La Wimbledon, este doar a doua finală care se încheie cu un asemenea scor drastic, după cea din 1911, în care Dorothea Lambert Chambers s-a impus cu 6-0, 6-0 în fața Dorei Boothby.

Câștigătoarea turneului va încasa un premiu în valoare de 3.522.987 de euro, în timp ce finalista va primi 1.784.980 de euro, adică puțin peste jumătate din suma alocată învingătoarei.

Printre spectatori s-a aflat și Simona Halep, fostă campioană la Wimbledon.

Simona Halep in the Royal Box at Wimbledon.

2019 champ 💚 pic.twitter.com/rix9bUs7MM

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2025