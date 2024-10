Simona Halep, fostul lider mondial aflat acum pe locul 883 WTA, a fost eliminată în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong, în urma unui meci împotriva jucătoarei chineze Yue Yuan, clasată pe locul 44 mondial.

Scorul final a fost 6-3, 6-3 în favoarea sportivei din China, care a recunoscut că a fost emoționată să joace cu Halep, o sportivă pe care o admiră de când era junioară.

Chiar dacă a fost eliminată din competiție, Simona Halep și-a păstrat optimismul, mulțumind fanilor din Hong Kong pentru susținere și wildcard-ul primit. Pe Instagram, ea a scris un mesaj simplu, care subliniază însă o decizie fermă de a continua lupta pentru revenirea în topul tenisului mondial.

Pentru participare, Halep va primi un cec de 2.890 dolari și un punct WTA, rezultat modest dar important în procesul său de revenire pe teren.

După confruntare, Yue Yuan a dezvăluit emoțiile prin care a trecut înaintea meciului, având în vedere că o admira pe Simona Halep încă din copilărie.

Yuan și-a amintit că și-a făcut o poză cu Halep când era mică, iar acum, întâlnindu-se pe terenul de joc, s-a simțit motivată să arate o performanță excelentă.

„Simona Halep este o jucătoare grozavă. Mi-am făcut poze cu ea când am fost mică. Am avut emoții când am intrat pe teren, dar am fost motivată și voiam să câștig confruntarea”, a spus Yue Yuan la finalul meciului.