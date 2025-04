Sebastian Popescu a lansat acuzații grave privind implicarea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit acestuia, fără sprijinul Bisericii, Călin Georgescu nu ar fi reușit să ajungă în turul al doilea.

De asemenea, Popescu a detaliat motivele care l-au determinat să depună o contestație la Curtea Constituțională, solicitând anularea primului tur de scrutin, în urma unor nereguli pe care le-ar fi descoperit în campania electorală.

Sebastian Popescu și contestația în centrul căreia a fost Călin Georgescu

Într-un interviu acordat emisiunii „Testul Puterii” de pe Fanatik.ro, Sebastian Popescu susține că BOR a jucat un rol esențial în promovarea lui Călin Georgescu în turul al doilea.

După primul tur al alegerilor din noiembrie 2024, Sebastian Popescu a decis să depună o contestație la Curtea Constituțională, solicitând anularea rezultatului.

„Nu despre asta a fost vorba, acea contestație are circa 14 pagini. Nu făcea referire la scorul meu. A fost făcută în baza legii 370 care prevede faptul că unul dintre candidați are dreptul legal, în termen de trei zile de la încheierea votării să sesizeze Curtea Constituțională cu nereguli prin care să ceară anularea primului tur. Asta am și făcut. În baza informațiilor publice, raportat la ce s-a întâmplat în campania electorală și la scorul obținut de domnul Călin Georgescu, am formulat acea contestație”, a explicat Popescu.

El a subliniat că Georgescu a declarat cheltuieli de campanie zero, în ciuda faptului că a obținut 2,1 milioane de voturi, ceea ce ridică suspiciuni privind finanțarea ilegală a campaniei sale.

„Acel domn a declarat zero cheltuielii în campanie și a obținut 2,1 milioane de voturi înșelând atât alegătorii care de bună credință foarte mulți dintre ei l-au votat, dar în același timp încălcând și legea finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, pentru că nimeni, eu nu am crezut și nu cred în continuare, că poți să obții cu zero lei un postura de independent. Eu, din postura de candidat, din postura de președinte, am considerat că acest lucru nu este tocmai în regulă și că nu pot să tac, nu pot să trec cu vederea o astfel de abominație. Și iată că am avut dreptate pentru că ceea ce am reclamat eu acolo s-a confirmat în mare parte prin hotărârea 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024”, a mai spus Popescu.

Acuzațiile privind implicarea PSD în succesul lui Călin Georgescu

De asemenea, Popescu a fost întrebat despre presupusa implicare a unor persoane sau organizații politice în anularea alegerilor.

Candidatul a infirmat aceste zvonuri, explicând că a acționat în conformitate cu legea și conștiința sa. El a făcut referire la faptul că, inițial, Călin Georgescu a fost perceput ca un „iepure” în cursă, fără șanse reale de a ajunge în turul al doilea. Însă, în ciuda așteptărilor, acesta a obținut un rezultat surprinzător.

„Că eram omul cuiva? Nu m-a pus nimeni. M-a pus conștiința mea, pregătirea mea, legea și faptele care s-au produs în perioada respectivă. Ceea ce a făcut domnul Georgescu și rezultatul respectiv care a fost de-a dreptul șocant. Pentru că nici măcar o secundă nu mă gândeam că domnul Georgescu are vreo șansă să intre în top zece, dar minte pe primul loc. Călin Georgescu era un iepure inițial în cursă. L-au scăpat din mâini. Serviciile secrete și-au făcut treaba și-au informat decidenții politici. Decidenții politici nu și-au făcut treaba pentru că era omul lor. La urmă, când s-au trezit cu rezultatul, n-au știut pe unde să scoată cămașa pentru că știau și ei foarte multe”, a afirmat Popescu.

Potrivit acestuia, Călin Georgescu ar fi beneficiat de ajutorul PSD, care ar fi distribuit voturi pentru el, dar și pentru alte candidaturi.

„PSD-ul a dat voturi în mod direct și lui Simion și lui Călin Georgescu”, a mai spus Popescu, adăugând că în urma contestației depuse de europarlamentarul Cristian Terheș, Curtea Constituțională a decis renumărarea voturilor.

Cu toate acestea, contestația sa a fost respinsă pe motiv de întârziere.

„Decizia inițială ca urmare a contestației făcute de domnul Terheș a Curții Constituționale a fost renumărarea voturilor. Pe-a mea au respins-o că era tardivă, că am depus-o mai mult de trei zile. Am ajuns să numărăm ziua de 24 de ore în patru ore. Și în urma renumărării voturilor, am avut reprezentanții în 18 birouri electorale județene din țară”, a mai spus acesta.

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în turul 1

Sebastian Popescu a subliniat faptul că BOR a avut o contribuție semnificativă la succesul lui Călin Georgescu, mai ales în mediul rural.

În zonele unde semnalul la telefon și internet este limitat, iar populația este mai vârstnică, Călin Georgescu a obținut voturi impresionante, de multe ori depășind chiar și PSD-ul.

„Când s-au renumărat pe fiecare secție, în special din mediul rural, unde ai probleme cu semnalul la telefon, dar minte la internet, unde populația este de 60+, puțin probabil toți aibă TikTok și să stea să informeze doar după TikTok și să-l voteze pe domnul Georgescu. Călin Georgescu era clasat în foarte multe secții din aceste zone rurale pe primul loc înaintea PSD-ului. Unde mai există două mari structuri organizatorice, în toate localitățile, toate cătunele, două mari și late, PSD-ul și Biserica”, a declarat Popescu.

Acesta a explicat că Biserica Ortodoxă Română a jucat un rol cheie în sprijinul candidatului, având o rețea bine organizată în zonele rurale, unde influența sa este considerabilă.

„Vă aduceți aminte că a existat un punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la implicarea unor înalți prelați și preoți în campanie electorală? De acolo vine rezultatul respectiv”, a afirmat Popescu, sugerând că acest sprijin a fost determinant.

Mai mult, Popescu a relatat un incident în care un primar din Neamț a declarat public că a primit ordine pentru a ajuta la „introducerea de voturi” în urnele pentru Călin Georgescu, după ora șapte seara.

„ A fost și un primar din Neamț care a ieșit public și a declarat în presă că a primit ordine la centru ca după ora șapte și pe să bage voturi direct în urnă către domnul Georgescu. Dacă el minte, îl mint și eu. Dar informațiile sunt în acest sens, că PSD a ajutat ca să intre în turul doi cu domnul Georgescu”, a spus candidatul, adăugând că aceste informații au fost confirmate de mai multe surse.

Sprijinul BOR: un factor decisiv

Sebastian Popescu a continuat să susțină că BOR a avut o influență decisivă asupra rezultatului primului tur de alegeri.

„A contribuit, a pus umărul la acel rezultat, fără doar și poate”, a declarat Popescu.

El a insistat că sprijinul acordat de Biserică a fost esențial, mai ales în rândul celor care nu au avut acces la informații moderne și au fost mai ușor influențați de mesajele religioase și de prezența Bisericii în localitățile mici.

Aceste declarații vin într-un context tensionat, în care politica românească se confruntă cu acuzații de manipulare și influențare a votului prin diverse canale, inclusiv instituții religioase.

Popescu consideră că aceste practici nu trebuie trecute cu vederea, având în vedere impactul lor asupra integrității procesului electoral.