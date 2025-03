Simona Halep a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei după retragerea din tenis, mărturisind că acum trăiește fără stres și fără program impus. Fosta jucătoare de tenis, care și-a anunțat retragerea oficială pe 4 februarie, a declarat că se simte mai liniștită și că în prezent descoperă lucruri noi, departe de ritmul alert al competițiilor.

Simona Halep și viața de după retragere: mai multă liniște, mai puțin stres

Simona Halep, fosta lideră mondială a explicat că această nouă etapă îi oferă mai multă libertate și că se bucură de timpul pe care îl are pentru ea însăși.

Fosta jucătoare a declarat că îi place foarte mult viața pe care o are în prezent. Ea a mărturisit că se simte mult mai relaxată și că poate dormi liniștită, știind că a doua zi nu are niciun program stabilit. Fosta jucătoare de tenis a explicat că, fiind o sportivă disciplinată, a trăit mereu sub un stres constant, însă acum descoperă lucruri noi și se bucură de viață.

De asemenea, Simona Halep a spus că acordă mai multă atenție propriei persoane și că învață să trăiască fiecare zi în prezent. Ea a subliniat că, în tenis, atenția este mereu îndreptată spre viitor, însă în acest moment se concentrează pe prezent și îl trăiește pe deplin. Sportiva a precizat că se bucură sincer de această perioadă și că, deși mulți îi spun că îi va fi dor de tenis, deocamdată se simte bine așa cum este acum.

„Îmi place foarte mult viaţa mea de acum. Sunt mult mai relaxată, pot să dorm liniştită ştiind că a doua zi nu am niciun program. Eu fiind o sportivă disciplinată, aveam un stres permanent. Acum descopăr lucruri noi, mă bucur de viaţă. Am mai multă grijă de mine, dau mai multă atenţie persoanei mele. Învăţ să trăiesc ziua de acum. În tenis mereu priveşti în viitor. Acum privesc în prezent şi trăiesc în prezent. Chiar mă bucur de această perioadă. Mulţi îmi spun că îmi va fi foarte dor de tenis, deocamdată îmi este bine cum sunt acum”, a spus Halep în cadrul emisiunii Așii tenisului de la DigiSport.

Suspendarea pentru dopaj, o perioadă dificilă

Simona Halep a recunoscut că suspendarea pentru dopaj a fost un moment dificil din punct de vedere emoțional. Aceasta a explicat că, deși la turneul de la Miami s-a simțit eliberată, nu era pregătită fizic și a suferit o accidentare care i-a afectat parcursul.

„La Miami am jucat cumva din eliberare, dar nu eram pregătită fizic și m-am accidentat. Apoi am făcut tot ce a fost posibil să mă recuperez să joc, mai ales că nu am vrut să mă operez. Am avut discuţii cu cei apropiaţi, familia, prietenii, care m-au şi sfătuit să mă opresc, dar şi să continui. Am simţit cumva că fizic nu mai pot, parcă nu mai aveam şi adrenalina pe care o simţeam la gândul la turnee”, a explicat fosta campioană.

Decizia de retragere, luată spontan

Simona Halep a subliniat că nu a planificat retragerea la turneul de la Cluj, ci a luat această decizie pe moment, în urma unui sentiment puternic.

„La Cluj nici părinţii mei nu ştiau că mă voi retrage, am avut un feeling urât, parcă nu mai puteam. Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj. Nu am vrut o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu, deşi Darren Cahill voia altceva. Dar ce am făcut, fac pe barba mea. Dar am învăţat mereu şi am ascultat mereu şi le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine”, a adăugat Halep.

Retragerea Simonei Halep marchează sfârșitul unei cariere impresionante, în care sportiva a reușit să câștige 24 de titluri, inclusiv două trofee de Grand Slam, și să petreacă 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA.