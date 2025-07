Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a respins informațiile privind plata unui așa-numit „spor de femeie” în cadrul Societății de Administrare a Participanților în Energie (SAPE).

Ivan a declarat că niciun membru al conducerii nu a primit acest spor, întrucât nu a aprobat asemenea prevederi și a subliniat că a fost atent la documentele semnate în perioada scurtă de când a preluat portofoliul.

„Am trimis Corpul de Control acolo ca să lămuresc această situaţie şi au dreptate, nu a primit nimeni din directorat acel aşa-zis spor de femeie pentru că nu am aprobat acel lucru. Am fost atent la ce hârtii am semnat în cele două săptămâni de când sunt ministrul Energiei”, a declarat Bogdan Ivan sâmbătă, 12 iulie.