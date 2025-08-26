Scandalul facturilor cu TVA majorat pune presiune pe autorități și pe coaliția de guvernare. Bogdan Ivan a cerut verificarea furnizorilor și a avertizat că situația afectează securitatea națională, în timp ce PSD și PNL sunt de acord ca problema să fie analizată în CSAT.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 că a transmis o adresă fermă către ANRE prin care solicită verificarea tuturor furnizorilor de energie.

„Sunt două elemente. O dată, TVA-ul se aplică în momentul în care se emite factura, indiferent că vorbim despre energie, apă, canalizare, telefonie mobilă, internet şi aşa mai departe. Doi, banii aceia nu se duc la furnizor, ci la stat, pentru că statul încasează, în definitiv, TVA-ul. Trei, dacă au făcut acest lucru, au o problemă şi vor fi sancţionaţi de Protecţia Consumatorului, Consiliul Concurenţei şi ANRE. Eu am făcut o adresă foarte clară şi dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toţi furnizorii, dacă există astfel de situaţii, şi să aplice legea acolo unde este cazul”, a spus ministrul Energiei.

El a precizat că TVA-ul se aplică la momentul emiterii facturii, iar banii nu ajung la furnizori, ci la stat. Ministrul a adăugat că a identificat situații care au fost trimise organelor penale, dar că nu vrea să facă „tam-tam”, ci să găsească soluții pentru scăderea prețului la energie.

Ivan a atras atenția că problema majoră rămâne formarea prețului energiei. România, care acum un deceniu era exportator net, importă astăzi până la 20% din necesar în perioadele de vârf. Mai mult, exportă ziua energie ieftină și o importă seara la prețuri de până la 700–1000 de ori mai mari.

„Ceea ce reprezintă adevăratul risc, pe lângă creşterea TVA-ului, este modul în care astăzi se formează preţul, modul în care energia electrică ajunge la consumatorul final şi devine aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană, în condiţiile în care România, acum 10 ani, era exportator net de energie şi avea printre cele mai mici preţuri la electricitate. Am ajuns astăzi să importăm, în perioadele de consum maxim, până la 20% din energia necesară, să exportăm ziua, când soarele străluceşte la fel şi în România, şi în Bulgaria, şi în Ungaria, şi în Austria, şi să exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la preţuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22”, a arătat ministrul.

Ministrul a explicat că întârzierile în înlocuirea centralelor pe cărbune, starea rețelelor și angajamentele din planul de decarbonizare au contribuit la actuala criză.

„Eu nu o să stau pasiv, doar să identific toate aceste situaţii care au făcut ca, în ultimii 10 ani, românii să plătească cele mai scumpe facturi la energie electrică şi să mă lamentez. Nu. Am avut discuţii cu ANRE, producători, furnizori şi distribuitori de energie, am găsit o parte din soluţii, am identificat instrumentele financiare prin care putem acoperi următoarele şase luni şi următorul an şi jumătate”, a subliniat ministrul Energiei.

Scandalul facturilor a ajuns și în coaliția de guvernare. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL, a declarat că susține ideea ca problema să fie discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după propunerea liderului PSD, Sorin Grindeanu.

„E o abordare corectă ce spunea dl Grindeanu. Orice propunere de măsură se discută înainte în coaliţie. Sigur că situaţia e inacceptabilă şi cred că şi Ministerul Energiei şi ANRE trebuie să intervină. Nu e normal să avem astfel de situaţii. În măsura în care Guvernul a încercat să sprijine categoriile vulnerabile cu acel sprijin în vigoare deja, nu cred că e cazul să avem companii furnizoare de energie care să încerce să fenteze încercarea Guvernului de a sprijini consumatorii vulnerabili. În măsura în care se va discuta în coaliţie, suntem de acord ca situaţia să ajungă pe masa CSAT-ului şi măsurile trebuie luate imediat”, a declarat Mircea Abrudean, pentru B1 TV.

La rândul său, Grindeanu a acuzat companiile de practici incorecte, spunând că i se pare „absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, ca să prindă TVA-ul mărit. Am cerut ministrului Energiei să-i facă răspunzători”.

„Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut azi ministrului Energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”, a spus liderul PSD.

În timp ce politicienii cer anchete și sancțiuni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că facturile sunt corecte. Potrivit lui, TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.