Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care primăriile vor avea posibilitatea de a aplica amenzi mai mari cetățenilor, sancțiunile putând fi majorate chiar și dublu în anumite situații. Deciziile privind cuantumul noilor amenzi vor fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale și județene, scrie agrointel.ro.

Proiectul a fost publicat pe 7 august și a permis transmiterea de propuneri, sugestii și opinii pe parcursul a 10 zile. Ulterior, pe 19 august, la sediul MDLPA a avut loc o dezbatere publică la care au participat autorități locale, cetățeni și alte părți interesate.

Prin acest proiect se aduc modificări la Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001. Conform modificărilor propuse:

Amenzile pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene sau ale Consiliului General al Municipiului București vor crește de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Amenzile stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București vor crește de la 2.500 lei la 5.000 lei.

De asemenea, proiectul introduce prevederi noi privind comunicarea amenzilor și plata acestora:

Dacă contravenientul nu este prezent sau refuză primirea procesului-verbal, comunicarea se face în termen de maximum două luni de la data încheierii, cu excepția situațiilor în care împrejurările sunt înregistrate audio-video.

În cazul amenzilor aplicabile în domeniul urbanismului, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, cu mențiune expresă în document.

Proiectul prevede și majorări progresive pentru amenzile neachitate:

După 3 luni de la termenul de plată inițial, cuantumul amenzii crește cu 30%.

După 6 luni, se aplică o nouă majorare de 30%.

În termen de 3 ani de la comunicarea procesului-verbal, amenda neachitată poate fi transmisă instanței, care poate decide transformarea acesteia în muncă în folosul comunității sau în amendă penală, cu termen de plată de 60 de zile.

Organele fiscale locale pot cesiona creanțele rezultate din amenzi către executori judecătorești sau firme specializate în recuperarea creanțelor, cesionarul adăugând cheltuielile de executare și o marjă de profit rezonabilă, conform contractului de cesiune.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc o mai bună eficiență în colectarea amenzilor și creșterea responsabilității cetățenilor în respectarea legislației.