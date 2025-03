Într-un interviu acordat emisiunii Așii tenisului de la Digisport, Halep a explicat cum Darren Cahill, antrenorul australian cu care a colaborat între 2015 și 2021, a avut un impact semnificativ asupra evoluției sale, atât pe teren, cât și în viața personală.

Halep a menționat și cum Cahill a ajutat-o să depășească dificultățile legate de presiunea mediatică și de comentariile negative, explicând că, deși nu avea conflicte cu nimeni, reacționa emoțional la anumite critici.

„Am suferit mult din cauza unor articole și declarații, dar Darren m-a învățat să mă accept așa cum sunt și să nu las aceste lucruri să mă afecteze,” a adăugat jucătoarea de tenis.

Simona a subliniat și importanța lui Daniel Dobre în cariera sa, mai ales în perioada în care Cahill a făcut o pauză.

Este important de menționat că, alături de Daniel Dobre, Halep a câștigat unul dintre cele mai importante titluri ale carierei, Wimbledonul din 2019. Colaborarea dintre cei doi s-a desfășurat pe parcursul mai multor perioade și a fost esențială în succesul Simonei pe terenul de tenis.

Simona Halep: „Am avut o nebunie pe teren care m-a ajutat”

Simona Halep a oferit o declarație sinceră despre modul în care își dorește să fie amintită în lumea tenisului, subliniind atât momentele de ambiție, cât și acele momente mai dificile din cariera sa. Fosta jucătoare de top a explicat că dorința ei este ca fanii să o țină minte nu doar pentru succesul său, ci și pentru „nebunia” de pe teren care a contribuit la performanțele sale.

„Cum să-și aducă aminte lumea de mine? Așa cum am fost. O fire ambițioasă, care nu a cedat când i-a fost greu. O fire care nu i-a fost frică de succes, am acceptat și am primit tot ce a venit. Consider că am avut o nebunie pe teren care m-a ajutat. Să mă țină minte și cu trântitul rachetei, cu tot ce am spus despre mine pe teren, cu faptul că mă certam uneori cu echipa.

Am avut momente când mi-am făcut singură rău pe teren, dar bine că am trecut peste ele, am învățat din ele. Tenisul este un sport mental și emoțional, iar acestea sunt foarte importante”, a mărturisit Halep într-un interviu acordat emisiunii Așii Tenisului de la Digisport.