Darren Cahill și-a deschis inima și a vorbit despre colaborarea sa cu Simona Halep, rememorând momentele dificile care au marcat carierele lor, în special finala de la Roland Garros 2017. Acesta a vorbit cu emoție despre acea perioadă, când românca a fost la un pas de a câștiga titlul și de a urca pe primul loc în clasamentul WTA. Cu toate acestea, înfrângerea în fața Jelenei Ostapenko, deși ea condusese cu 1-0 și 3-0, a lăsat o amprentă adâncă în sufletul ei și al echipei sale.

Darren Cahill, cunoscut pentru abordările sale tactice și pentru calmul cu care își conduce echipa, a mărturisit că acel moment a fost unul dintre cele mai dificile din cariera sa de antrenor de tenis. El a descris presiunea enormă care apăsa pe umerii Simonei Halep, într-o țară întreagă care aștepta cu sufletul la gură primul titlu de Grand Slam al jucătoarei de tenis.

Chiar și în fața unei astfel de presiuni, el a ales să adopte o atitudine pozitivă, crezând că o abordare optimistă ar fi ajutat-o pe vedetă să depășească durerea acelei înfrângeri.

New episode out with Darren Cahill!

It was a privilege to sit down with one of the most successful coaches of all time and dive into his journey—his experiences, insights on what makes a great coach, and valuable advice for players and beyond. This conversation was one of my…

— Caroline Garcia (@CaroGarcia) March 3, 2025