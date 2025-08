Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a spus că deficitul bugetar al României este atât de mare încât îl poți găsi doar la o țară aflată în război sau care a trecut printr-o catastrofă. El a mai spus că reforma sectorului public ar trebui făcută de experți, nu de oameni de afaceri. Despre pachetul de măsuri adoptat de Guvern, a spus că este ambițios.

A explicat că a analizat cifrele și programul de corecție până în 2026 și a văzut că, dacă lucrurile merg bine, deficitul ar putea ajunge în jur de 6% din Produsul Intern Brut, ceea ce este sub limita stabilită de Guvern împreună cu Comisia Europeană. Totuși, a precizat că în acest an corecția acoperă doar cinci luni, începând cu august, și nu este suficientă pentru ceea ce trebuie făcut în 2026. Din acest motiv, el a subliniat că e nevoie să reducem un deficit foarte mare.

„Eu am judecat cifre și anvergura a programului de corecție până la finele lui 2026 și care sugera că este posibil, sub auspicii favorabile, să fim în jurul unui deficit de 6% din Produsul Intern Brut, care era chiar sub reperul ce este consemnat în aranjamentul dintre Guvernul României și Comisia Europeană și de aceea am spus că era un program foarte ambițios, având și o altă considerație pe care poate că nu am precizat-o, și anume că pentru acest an corecția acoperă numai cinci luni de zile, începând cu luna august, nu are anvergura a ceea ce trebuie să se întâmple în 2026. Din această perspectivă, că trebuie să reducem un deficit care este foarte mare.”