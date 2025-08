Bani în plus pe lângă pensie. Decizie pentru cei care s-au pensionat înainte de 2026. Suma poate fi plătită săptămânal

SURSA FOTO: Dreamstime

Bani în plus pe lângă pensie. Un nou studiu realizat în Marea Britanie a arătat că un anumit număr de persoane care s-au pensionat înainte de 2016 beneficiază de o creștere a pensiei. Pensionarii primesc bani în plus utilizând o strategie gratuită. Datele au fost obținute dintr-un document privind libera informație, depus la Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) de către tabloidul The Sun.