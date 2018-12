Un nou premiu pentru Simona Halep! Umilință maximă pentru Maria Sharapova

Simona Halep a mai primit o distincţie, însă de această dată chiar în Rusia. Liderul WTA a fost desemnat "cea mai bună jucătoare de tenis a anului", de către publicaţia Sovsport, însă suprinzătoare a fost şi catalogarea Mariei Sharapova drept "dezamăgirea anului", susţine digisport.ro. Halep a dominat clasamentul mondial în 2018, fiind pe primul loc în aproape pe tot parcursul anului.

"S-a echilibrat nivelul în tenisul feminin? Când toate Grand Slam-urile şi Turneul Campioanelor sunt câştigate de jucătoare diferite pentru al doilea an la rând, se pare că se poate spune asta. Dar când o jucătoare îşi asigură, în acelaşi timp, primul loc în clasamentul WTA şi are un avans mare pentru al doilea an la rând, totul pare diferit. Chiar dacă Simona a ratat finalul sezonului, nimic nu se schimbă. Simona Halep a dominat acest an aproape în întregime, iar asta arată că ea este cea mai puternică jucatoare", a scris publicaţia rusă. Sursa citată a caracterizat-o şi pe rusoaica Maria Sharapova, pe care a numit-o "dezamăgirea anului":

"Imediat după revenire, a suferit ânfrângeri ruşinoase, s-a accidentat, corpul ei a cedat. S-a consolat însă cu o victorie în faţa Simonei Halep la US Open şi părea că, în 2018, totul se va schimba, că va intra cel puţin în top 10. În realitate, lucrurile au stat mai rău. A suferit 4 înfrângeri la rând, s-a accidentat din nou şi a demonstrat că nu este pregatită nici fizic şi nici psihic să lupte cu rivalele sale. Nimeni nu se aştepta asta de la Sharapova", a scris Sovsport.

Pe de altă parte, ruşii au desemnat-o pe Naomi Osaka revelaţia anului, iar Arina Sabalenka a fost distinsă pentru jucătoarea care a progresat cel mai mult în acest an, în timp ce Serena Williams a primit premiul pentru revenirea anului.

Trebuie amintit că Simona Halep se află pe locul 10 în topul celor mai buni sportivi din Europa, într-o anchetă realizată de agenţia de poloneză de ştiri PAP. Pe primul loc în această anchetă se află numărul 1 ATP, sârbul Novak Djokovic. Jucătoarea româncă a anunţat echipa pentru noul sezon, în contextul în care în acest an Darren Cahill a anunţat că pune capăt colaborării cu Halep. Astfel, Simona a anunţat că îi va avea alături pe sparring-partner-ul Vasile Antonescu, fizioterapeutul Andrei Cristofor şi preparatorul fizic Teo Cercel. "Voi merge în Australia cu un sparring-partner şi am primit deja ajutor din partea căpitanului echipei de Fed Cup a României. Sunt foarte fericită cu această echipă şi nu vreau să mă grăbesc să-mi numesc un antrenor permanent", a spus Simona.

Simona va debuta în sezonul nou la Sydney, competiţie de categorie Premier, programată între 7 şi 12 ianuarie. În 2018, Simona Halep a luat titlul la Shenzhen, la Roland Garros (primul ei titlu de Grand Slam din carieră) şi la Montreal.