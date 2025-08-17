Compania precizează că pierderile masive de agent termic cauzate de această avarie au determinat Elcen să oprească forțat CET Progresu, pentru a preveni deteriorări grave ale instalațiilor energetice.

”Astăzi, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice”, anunţă Termoenergetica Bucureşti.

Termoenergetica a transmis că au fost instalate deja pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în curs, pentru a remedia cât mai rapid avaria. Compania estimează că intervenția va fi finalizată în noaptea de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită, reluând furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. În același timp, Termoenergetica și-a cerut scuze pentru disconfortul creat, precizând că echipele depun toate eforturile pentru reluarea cât mai rapidă a serviciului.