Persoanele care au un contract individual de muncă activ sunt obligate prin lege să plătească CASS. Angajatorul reține lunar această contribuție din salariul brut și o virează către bugetul de stat. Salariatul nu are opțiunea de a refuza plata, indiferent dacă utilizează sau nu serviciile medicale.

Anumite categorii de persoane nu plătesc direct CASS, dar beneficiază de asigurare medicală prin alte mecanisme:

Pensionarii cu pensii sub 3.000 lei sunt exonerați de la plata CASS.

Persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului beneficiază de asigurare medicală fără a plăti individual CASS.

Beneficiarii de indemnizații sociale (șomaj, creștere copil, acomodare pentru adopție, venit minim de incluziune etc.) vor avea CASS de 10% reținut automat la sursă începând cu august 2025.

Persoanele persecutate politic, veteranii și personalul monahal fără venituri au fost scutiți de plată până la 1 august 2025, dar după această dată vor contribui fie prin reținere automată (dacă primesc indemnizații), fie prin completarea declarației D212 dacă sunt coasigurați.

În toate aceste cazuri, statutul de asigurat nu poate fi abandonat voluntar, deoarece statul oferă această protecție în mod automat sau subvenționat.

Conform noilor reglementări fiscale, următoarele persoane sunt scutite total de la plata CASS după 1 august 2025:

Pacienții diagnosticați cu cancer, pe durata tratamentului.

Persoanele incluse în programele naționale de sănătate pentru diabet, afecțiuni cardiovasculare etc., până la vindecare.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Pensionarii cu pensii de până la 3.000 lei.

Copiii și studenții fără venituri proprii (până la 18 ani sau, în cazul studenților, până la 26 ani).

Este important de menționat că pensionarii incluși în programele de sănătate, dar care au pensii mai mari de 3.000 lei, nu mai beneficiază automat de scutirea de la CASS.

Singurele persoane care pot decide voluntar să nu plătească CASS sunt cele care:

Nu au venituri impozabile (nu sunt salariați, nu au PFA, chirii, dividende etc.).

Nu sunt asigurate prin alt mecanism legal (șomaj, pensie, concediu etc.).

Aleg în mod conștient să nu utilizeze sistemul public de sănătate.

Acești indivizi pot renunța la asigurarea medicală și, implicit, la plata CASS. Însă decizia implică riscuri majore: în cazul în care au nevoie de tratament medical, fie suportă integral costurile serviciilor, fie achită retroactiv CASS-ul pe ultimele 6 luni pentru a-și recăpăta calitatea de asigurat.