Fiecare dintre cele două soluții financiare are avantajele sale, iar alegerea finală depinde în mare măsură de nevoile tale și de modul în care poți să îți gestionezi bugetul disponibil. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să iei decizia potrivită.

Dacă ai nevoie de bani pentru cumpărături pe care le faci în mod recurent sau pentru unele achiziții mai mari, cardul de cumpărături este alegerea mai inspirată. Ai acces la o anumită sumă de bani, pe care poți să o folosești pentru cumpărături online sau în magazine fizice. Un mare avantaj este faptul că, dacă plătești la timp, poți profita de rate fără dobândă.

De asemenea, atunci când folosești un card de cumpărături ai acces și la multe alte beneficii suplimentare. Ai parte de reduceri în magazinele partenere, puncte bonus la anumiti comercianti si o perioadă de grație mai mare.

În timp ce cardul de cumpărături este ideal pentru cheltuieli recurente, un overdraft este mai util dacă vorbim despre situații neprevăzute. Motivul este că ai acces imediat la bani, fără alte formalități. Overdraft-ul este o sumă de bani pe care banca ți-o pune la dispoziție în contul curent, care se activează automat când ai nevoie de bani.

Cu alte cuvinte, dacă ai nevoie de bani rapid pentru o urgență medicală, pentru reparații ale casei sau dacă ai ajuns cu mașina în service, overdraft-ul este soluția potrivită pentru tine. Obții banii rapid și îi poți folosi imediat.

În ceea ce privește costurile pe care le implică cele două soluții financiare, este important să ai în vedere dobânzile percepute. Astfel, dacă știi că ești responsabil și poți să plătești la timp, cardul de cumpărături reprezintă o soluție mai puțin costisitoare în comparație cu un overdraft. Poți beneficia de o perioadă de grație extinsă, în care nu plătești dobândă dacă returnezi banii la timp.

În cazul unui overdraft, plătești dobândă pentru suma utilizată, calculată la finalul fiecărei luni.Pe termen lung, overdraft-ul poate fi mai costisitor decât un card de cumpărături. Pe termen scurt, însă, atunci când facturile așteaptă să fie plătite sau ai de-a face cu o spitalizare neprevăzută, overdraft-ul este mult mai util.

În concluzie, alegerea între un card de cumpărături și overdraft ține de modul în care îți gestionezi finanțele și de motivele pentru care ai nevoie de un sprijin financiar. Indiferent de ce alegi, important este să folosești sumele de bani disponibile într-un mod responsabil. Overdraft-ul îți oferă flexibilitate imediată, în timp ce cardul de cumpărături este ideal pentru cheltuieli planificate.