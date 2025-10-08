Lotul național feminin de tenis de masă al României se află în plină pregătire pentru una dintre cele mai importante competiții ale anului – Campionatele Europene pe echipe, programate între 12 și 19 octombrie, în orașul Zadar, din Croația. Printre cele mai determinate sportive se numără Elisabeta Samara, cea mai titrată jucătoare din echipa tricoloră, care a mărturisit că turneul din Croația ar putea fi unul dintre ultimele mari campionate europene din cariera sa.

Samara a subliniat importanța acestei competiții pentru ea, menționând că nu știe câte ediții de acum înainte va mai prinde la nivel înalt, dar speră să participe cel puțin la încă una.

„E un campionat european foarte important. Mai ales că nu știu la câte voi mai participa. Poate mai prind încă unul. Cred că mai prind încă unul”, a mărturisit Elisabeta Samara.

Eliza Samara a arătat că întreaga echipă are un singur obiectiv: medalia de aur. Ea a explicat că echipa feminină de tenis de masă a României a fost mereu una consacrată pe plan european și că, indiferent de ediție, fetele s-au întors acasă cu medalii.

Sportiva a precizat că, de-a lungul anilor, România nu a lipsit de pe podiumul continental, reușind mereu să obțină aur, argint sau bronz. Cu toate acestea, dorința echipei este de a păstra tradiția victoriilor și de a urca din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Samara a vorbit și despre dificultatea competiției, menționând că toate echipele participante sunt puternice și că fiecare meci va fi o luptă. Ea a spus că forma bună și concentrarea vor face diferența, deoarece toate adversarele, indiferent de numele sau de țara din care provin, vor încerca să învingă echipa României, una dintre cele mai redutabile formații de pe continent.

„(Te gândești la medalie?) Da. Ăsta este adevărul. Echipa României de fete a fost mereu consacrată. N-am plecat de la un campionat fără medalie. Fără aur, argint și bronz. Dar noi țintim aurul pentru că așa ne-am și obișnuit. (…) Noi sperăm să fim într-o formă foarte bună, pentru că fiecare meci este foarte greu. Cum am mai zis, toate vor să ne bată, inclusiv Luxemburgul, Țara Galilor, Serbia. Sunt echipe foarte bune”, spune componenta lotului național.

După opt ani petrecuți în Polonia, la clubul Enea Tarnobrzeg, Elisabeta Samara a ales să revină în Turcia, la Fenerbahce, echipa alături de care, în 2015, a cucerit primul său titlu de Champions League.

Sportiva a explicat că această mutare a fost motivată de dorința de a juca mai puține meciuri și de a se concentra mai mult pe antrenament și pe recuperare, aspecte pe care le neglijase în ultimii ani din cauza unui program competițional foarte aglomerat.

„Am ales să joc mai puține meciuri și să pot să mă axez mai mult pe pregătire, pe recuperarea mea, care, jucând în Polonia, am cam uitat de recuperare. Din meci în meci, avion, cantonament, iarăși meci, mergi în China și am ales, nu știu dacă e cel mai bine pentru mine, dar știu că nu mai am meciuri. Am meci de abia pe 2 noiembrie și pe 28 decembrie”, a spus sportiva.

Despărțirea de echipa poloneză nu a fost deloc ușoară pentru Elisabeta Samara, care a spus că a investit multă pasiune și atașament în acei ani. Ea a explicat că, după o perioadă lungă la Fenerbahce și apoi alți opt ani în Polonia, revenirea în Turcia a fost o experiență emoționantă, întrucât cunoștea deja fiecare loc din club și avea amintiri puternice legate de acea perioadă.

„Am pus suflet. Chiar am stat 6 ani la Fener, m-am mutat la ei, 8 ani și acum te revin din nou. A fost și ciudat când a fost să semnez contractul cu turcii, că știam acolo fiecare locșor. Unde am mâncat micul dejun, unde am stat oamenii de acolo. Nu a fost ceva nou pentru mine”, a adăugat Samara.

După un sezon plin, Samara și-a oferit în această vară cea mai lungă vacanță din ultimii ani. Sportiva a ales să rămână acasă, la Constanța, unde a reușit să combine relaxarea cu antrenamentele.

Ea a spus că, de mulți ani, nu mai petrecuse atât de mult timp în orașul natal, preferând mereu deplasările scurte. De data aceasta, a stat acasă aproape o lună, între 11 iulie și 4 august, perioadă în care s-a antrenat dimineața și s-a bucurat de mare și de plajă în restul zilei.

„De foarte mulți ani nu am mai stat atât de mult acasă. Tot timpul preferam să plec câteva zile. Acum am stat acasă, de pe 11 iulie până pe 4 august și am îmbinat plăcutul cu utilul. Am vrut să rămân acasă, pentru că știam ce program infernal voi avea. Dimineața mă antrenam, iar ziua eram la plajă. Eu mereu am zis că sunt soră cu soarele. Aș vrea să merg în Barbados, Hawaii, să stau la soare, efectiv”, a mai povestit Elisabeta Samara.

După ani întregi de turnee internaționale, Samara a recunoscut că schimbările dese de fus orar și zborurile multiple sunt uneori extenuante.

Ea a explicat că, uneori, după doar câteva zile acasă, trebuie să plece din nou la competiții în alte colțuri ale lumii, cum ar fi Hong Kong, Macao sau Beijing, ceea ce face ca perioada de recuperare să fie foarte scurtă.