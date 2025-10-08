Atunci când facem o plată contactless, cardul bancar și terminalul comunică deja între ele prin unde radio. Pornind de la acest principiu, echipa canadiană a adăugat la terminale mici bobine care detectează modificările magnetice provocate de mișcările cardului. Așa se formează un „limbaj al gesturilor” care poate fi interpretat de un program informatic.

Cercetătorii au reușit să antreneze sistemul să recunoască nouă gesturi diferite: glisare spre stânga, spre dreapta, înainte, înapoi, dublă atingere, mișcare rapidă și câteva combinații suplimentare. În testele de laborator, acuratețea recunoașterii gesturilor a depășit 90%, o performanță care ar permite implementarea pe scară largă.

Una dintre principalele probleme ale sistemelor actuale este igiena. Într-un supermarket sau într-un restaurant, sute de persoane ating aceleași butoane în fiecare zi. Cu noul sistem, tastatura comună ar dispărea, iar selecția opțiunilor s-ar face prin mișcări simple – un gest pentru confirmare, un altul pentru alegerea bacșișului.

Cercetătorii spun că soluția este și mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau mobilitate, care pot avea dificultăți în a apăsa butoanele mici ale unui terminal. În loc de un cod PIN, plata ar putea fi confirmată printr-o mișcare personalizată, ușor de reținut, potrivit focus.de.

Echipa canadiană consideră că gesturile pot deveni o metodă de autentificare la fel de sigură ca PIN-ul, dar mai greu de copiat. Mișcările fiecărui utilizator pot fi unice și mai greu de observat decât tastele apăsate.

Doctorandul Bu Li, membru al echipei de cercetare, a explicat că „interacțiunea prin gesturi poate adăuga un strat suplimentar de securitate”, deoarece un eventual hoț nu ar putea ghici secvența exactă a gesturilor, chiar dacă ar avea cardul.

Proiectul este conceput pentru a fi ușor de aplicat în practică. Potrivit coordonatorului Robert Xiao, tehnologia poate fi adaptată la terminalele deja existente, la un cost mai mic de 20 de euro per aparat. În plus, majoritatea terminalelor moderne au suficientă putere de procesare pentru a rula noul software, fără modificări majore.

Astfel, trecerea la plata prin gesturi ar putea fi una dintre cele mai accesibile modernizări din domeniul plăților electronice. Sistemul promite mai multă igienă, mai puțin timp pierdut la casă și un nivel sporit de securitate, o combinație care ar putea face ca introducerea codului PIN să devină în curând o amintire.