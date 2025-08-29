Firmele care nu dețin un cont de plăți în România sau un cont deschis la trezorerie vor fi declarate inactive. Aceste informații financiare vor fi tratate la fel de important ca lipsa sediului social, lipsa organelor statutare sau durata de funcționare a societății, care sunt deja motive de inactivitate fiscală.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termen de cinci luni de la data legală va constitui, de asemenea, criteriu de declarare ca inactivă a persoanei juridice. Conform Legii contabilității nr. 82/1991, aceste situații financiare trebuie să ofere o imagine fidelă asupra poziției și performanței financiare a firmei, precum și asupra altor informații relevante despre activitatea desfășurată.

Perioada de inactivitate va fi limitată la maximum un an pentru firmele care intră în inactivitate după intrarea în vigoare a legii, iar pentru inactivarea voluntară, termenul va fi de trei ani, conform înregistrărilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

În cazul în care firmele inactive nu se reactivează după expirarea termenului maxim, ANAF va solicita dizolvarea acestora. De asemenea, legea stabilește măsuri tranzitorii pentru contribuabilii declarați inactivi, în funcție de vechimea perioadei de inactivitate.

Toate firmele vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România pe toată durata activității. Firmele nou înființate trebuie să deschidă un astfel de cont în maximum 60 de zile lucrătoare de la înființare. Nerespectarea acestei obligații va fi considerată contravenție.

Prestatorii de servicii de plată care activează în România vor trebui să deschidă conturi atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoanele fizice, la cerere, cu excepția cazurilor care ar încălca Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu carduri de debit, credit sau preplătite, prin terminale POS sau alte soluții moderne de plată, inclusiv aplicații digitale, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate anual.

Pragul anterior de 50.000 de lei încasări în numerar realizate în cursul unui an, care determina obligația de acceptare a plăților cu cardul pentru un comerciant, va fi eliminat. Astfel, posesorii de carduri vor putea folosi acest mijloc de plată la un număr mai mare de operatori economici.

Noile prevederi privind firmele inactive, conturile de plăți și acceptarea cardurilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, marcând un pas important în digitalizarea și disciplina financiară a mediului de afaceri din România.

Vezi aici întregul proiect de lege.