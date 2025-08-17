Parcările din Ploiești fac obiectul unor modificări semnificative adoptate de autoritățile locale. Cinci dintre acestea au fost retrase din concesiunea Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești.

Măsura a fost luată din cauza eficienței economice reduse.

„Este vorba de parcări pentru care gradul de încasare a taxei era mult mai mic față de costurile de operare. Parcările vor intra în administrarea municipalității, iar pentru aceste parcări nu se va percepe taxă de parcare”, a explicat Robert Vîscan, consilier local și președinte al Comisiei pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.

Parcările din Ploiești care nu vor mai fi tarifate sunt situate în zone intens circulate ale orașului. Lista completă include locații care până acum impuneau plata unei taxe zilnice, informează cei de la Observatorul Prahovean.

Cele cinci parcări din Ploiești care nu vor mai fi tarifate sunt situate în zone rezidențiale sau apropiate de instituții publice. Acestea includ parcarea de pe strada Vasile Lupu nr. 2, care oferă 21 de locuri standard și 2 locuri dedicate persoanelor cu handicap, precum și parcarea de pe strada Ulierului, unde sunt disponibile 18 locuri obișnuite și 2 locuri adaptate.

Alte două locații vizate sunt parcarea de pe strada Constanței, cu aceleași capacități, și cea de pe strada Nicolae Iorga, care pune la dispoziție 31 de locuri standard și 2 pentru persoane cu dizabilități. De asemenea, parcarea din zona Dr. Bagdazar, tronsonul II, aflată în apropierea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, dispune de 27 de locuri și un spațiu dedicat persoanelor cu handicap.

Este vorba despre:

Parcare de pe strada Vasile Lupu nr. 2 (21 locuri plus 2 pentru persoane cu handicap);

Parcare de pe strada Ulierului (18 locuri plus 2 pentru persoane cu handicap);

Parcare de pe strada Constanței (18 locuri plus 2 pentru persoane cu handicap);

Parcare de pe strada Nicolae Iorga (31 locuri plus 2 pentru persoane cu handicap);

Parcare de pe strada Dr. Bagdazar, tronson II (27 locuri plus 1 pentru persoane cu handicap).

Aceste spații urmează a fi gestionate direct de municipalitate, fără perceperea unei taxe de utilizare pentru conducătorii auto.

Parcările din alte zone ale orașului vor deveni în schimb cu plată, potrivit propunerii SGU. Decizia a fost luată simultan cu eliminarea celor cinci parcări nerentabile.

„SGU a solicitat scoaterea acestor parcări din concesiune pentru că am constatat că în aceste parcări costurile de operare erau mai mari față de încasări. Concomitent cu această propunere, aprobată în Consiliul Local Ploiești, am transmis în atenția Comisiei nr. 2 o serie de terenuri pe care intenționăm să le preluăm pentru amenajarea de parcări”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Terenurile vizate pentru noile parcări includ spațiul din spatele pieței Aurora din zona Vest și suprafețele din fața cimitirelor Bolovani și Mihai Bravu. Acolo se vor amenaja noi locuri de parcare cu regim tarifar.