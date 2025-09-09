În Târgu Jiu, parcările din zona centrală devin printre cele mai scumpe din țară. Începând cu 8 septembrie 2025, tariful orar a crescut de la 2 lei la 5 lei, ceea ce înseamnă o majorare de 150%, una dintre cele mai mari creșteri operate în ultimii ani la nivel național.

Conform hotărârii Consiliului Local, în parcările publice cu plată din zona comercială (Complex Comercial și Super 2000) au fost introduse:

5 lei/oră;

25 lei/zi, de luni până vineri (07:30 – 19:30);

20 lei/zi, sâmbătă și duminică (07:30 – 17:30).

În plus, din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare abonamente speciale:

30 lei/lună (360 lei/an) – pentru intervalul 16:00 – 08:00;

60 lei/lună (720 lei/an) – pentru utilizare permanentă, 24/24.

Craiova: Parcarea costă 2 lei/oră, iar plata se poate face la parcometre, prin SMS sau prin aplicație. Pentru vehiculele care nu sunt înregistrate fiscal în municipiu, taxa de parcare ocazională pe domeniul public este de 0,25 euro/zi sau 5 euro/lună.

Drobeta-Turnu Severin: În zona centrală și Piața Mircea tariful este de 2 lei/oră (luni–vineri, 08:00 – 16:00). Prin SMS, parcarea costă 0,35 euro/oră, la care se adaugă TVA și taxe suplimentare în funcție de rețea.

Târgu Mureș: Aproape 1.500 de locuri de parcare au devenit cu plată, inclusiv cele de la Platoul Cornești. Tarifele sunt: 5 lei/2 ore, 10 lei/4 ore, 20 lei/zi. Totodată, mai multe bulevarde și străzi principale au intrat în Zona 2 de tarifare, unde s-au creat aproape 1.300 de noi locuri de parcare.

Cluj-Napoca: De la 1 ianuarie 2025, tarifele au crescut cu 10,4%. Noile prețuri sunt:

parcări rezidențiale: 89 lei/an pentru persoane fizice, 317 lei/an pentru persoane juridice;

parcări în zona centrală: 107 lei/an pentru persoane fizice, 725 lei/an pentru persoane juridice;

abonamente parking pentru două locuri în zona centrală: 140 lei/lună pentru persoane fizice și 199 lei/lună pentru firme;

garaje acoperite: 71 lei/an pentru persoane fizice, 282 lei/an pentru firme.

Constanța: Din 1 ianuarie 2025, taxa pentru parcarea rezidențială s-a dublat, ajungând la 500 lei/an.

București: Parcările administrate de Primăria Generală sunt marcate cu albastru și au tarife de: 5 lei/oră sau 30 lei/zi. Totuși, există gratuități: între orele 20:00 și 08:00, în weekend, pentru mașinile electrice și hibride înregistrate în Registrul Autovehiculelor Electrice.

Riveranii pot obține un abonament special de 50 lei/lună sau 500 lei/an. În schimb, parcările administrate de primăriile de sector au reguli diferite – în Sector 6, de exemplu, nu există gratuități pentru mașinile electrice.