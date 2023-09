Coco Gauff a câştigat US Open

Coco Gauff pleacă de la US Open cu un cec de 3 milioane de dolari, iar rivala sa, Sabalenka cu 1,5 milioane. Gauff a mai câştigat în acest an turneele de la Cincinnati, Washington şi Auckland.

COCO GOES OFF 🏆 🇺🇸 @CocoGauff defeats incoming World No.1 Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 to win her first Grand Slam title at the #USOpen! pic.twitter.com/udjs2tEkWt — wta (@WTA) September 9, 2023

Preşedinţii Barack Obama şi Bill Clinton au felicitat-o pentru victoria de la US Open

După victoria cu 2-6, 6-3, 6-2, preşedinţii Barack Obama şi Bill Clinton au felicitat-o pe sportiva din SUA.

„Nu am putea fi mai mândri de tine atât pe teren, cât şi în afara lui – şi ştim că ce e mai bun urmează să vină”, a scris Barack Obama.

Congratulations to US Open champion, @CocoGauff! We couldn’t be prouder of you on and off the court – and we know the best is yet to come. — Barack Obama (@BarackObama) September 9, 2023

Michelle Obama a trimis, de asemenea, felicitări, iar Bill Clinton a scris: „Viitorul tenisului american pare luminos.”.

So proud of you, @CocoGauff! Your hard work and grit was on display throughout this tournament. This is your moment! 👏🏾 pic.twitter.com/WBeqiaIrTk — Michelle Obama (@MichelleObama) September 9, 2023

Sportiva a precizat că a început să creadă că poate câştiga trofeul doar vineri seară și a vorbit despre presiunea pe care a resimţit-o încă de la 15 ani.

„Nici că se putea un meci mai dramatic. După primul set, m-am dus la toaletă… şi m-am dus pentru că aveam emoţii. M-am spălat pe mâini, mi-am dat cu apă pe faţă şi mi-am spus: „Haide, trebuie să o luăm de la capăt”. Am ajuns să joc acest meci ca oricare altul. Nu am fost mai emoţionată. Ea a jucat un tenis foarte bun şi ştiam că acest meci va fi o bătaie de cap. Aşa că sunt foarte încântată de acest rezultat”, a afirmat Coco Gauff.

Întrebată când a început să creadă în titlu, Gauff a răspuns: „Nu până aseară (vineri). M-am gândit la asta, dar m-am forţat să mi-o scot din minte, pentru că asta mi s-a întâmplat la Roland Garros (în 2022). Aşa că mi-am sunat prietenul şi am vorbit până când a fost timpul să mergem la culcare, la ora unu dimineaţa. Când am pierdut primul set, încă aveam sentimentul că sunt în meci şi mi-am spus că a venit momentul să dau totul şi fie ce o fi”.

Gauff a spus că a fost supusă unei mari presiuni de a câştiga un grand slam încă de la 15 ani: „Nu a fost uşor. A fost un drum lung pentru a ajunge aici. Nu am fost o jucătoare completă şi nu cred că sunt încă. Când aveam 15 ani, toată lumea voia să câştig un Grand Slam. Aveam impresia că eram sub o limită de vârstă pentru a câştiga primul meu Grand Slam şi că, dacă aş fi câştigat după aceea, nu ar fi fost o realizare. Este o nebunie ceea ce am auzit sau citit despre mine, aşa că sunt foarte fericită că am reuşit”.

În final, aceasta a adus un omagiu lui Venus şi Serena Williams, afirmând că este o nebunie ca numele ei să fie înscris în palmaresul US Open alături de cel al surorilor Williams.