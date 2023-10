Simona Halep este una dintre cele mai bune tenismene ale prezentului. Tocmai de aceea, americanii vor ca ea să joace cu noua lor vedetă din lumea tenisului: Coco Gauff (19 ani, locul 3 WTA). Gauff pare că a preluat rapid popularitatea Serenei Williams (42 de ani), care s-a retras de curând.

Totuși, fanii americani ai lui Coco Gauff au un mare regret. Dacă nu îi va fi ridicată suspendarea Simonei, fanii tenisului nu vor putea vedea un duel între Gauff și Halep! Americanii vor ca sportiva care îi reprezintă să își dovedească superioritatea și în fața româncei.

Simona Halep are un avantaj de 4-0 în meciurile directe cu noua senzație a tenisului din SUA, care a reușit să câștige US Open în acest an. Ea a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2. Această serie de victorii a Simonei Halep îi îngrijorează pe americani. Ei speră că Halep va reveni rapid în competiție pentru a le permite lui Gauff să își ia o revanșă.

Actually I want them to unsuspend Simona Halep so Coco 2.0 can tear into her ass a few times and level that H2H

— Petty Crocker (@MakeItWayne151) October 6, 2023