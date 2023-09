Patrick Mouratoglou a transmis un mesaj de felicitare pentru Coco Gauff, care a câștigat primul titlu de Grand Slam la doar 19 ani. Antrenorul Simonei Halep i-a transmis numai cuvinte de laudă celei care s-a pregătit la academia lui de tenis.

Antrenorul este și cel care a descoperit-o pe Coco Gauff, potrivit website-ului francezului. Aceasta consemnează că Gauff „a fost reperată de Patrick și echipa sa la vârsta de 10 ani. Ea s-a aventurat apoi pentru prima dată în afara Americii și a călătorit la Academia Mouratoglou”.

Mouratoglou i-a transmis tinerei sportive o adevărată scrisoare. Acesta amintește că o cunoaște de când Gauff avea doar 10 ani și că a știut din primul moment că va avea o carieră uimitoare.

I remember clearly the first time I met you, @CocoGauff . You were just 10 years old and came to participate into the test weeks to be part of @MouratoglouAcad.

From the start, I knew that you would have a fantastic career. 1/5 pic.twitter.com/OKHBQhPVjx

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) September 10, 2023