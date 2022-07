„Rușii nu mai au forță și Kremlinul e din ce în ce mai disperat”, a scris sâmbătă Richard Moore pe contul său de Twitter.

Postarea sa vine la scurt timp după ce Ministerul Apărării din Marea Britanie a spus că „Kremlinul este din ce în ce mai disperat”.

„Kremlinul este din ce în ce mai disperat. Rusia a pierdut zeci de mii de soldați și folosește arme din epoca sovietică. Rachetele lor învechite ucid și rănesc ucraineni nevinovați. Rusia nu va câștiga acest război nedrept”, a scris vineri Ministerul Apărării din Marea Britanie pe contul său de Twitter.

