L-au ucis. Doliu imens în Ucraina! Este Breaking News

Aleksei Afanasievic Vadaturski, magnatul cerealelor din Nikolaev, cu o avere de aproape jumătate de miliard de dolari, a fost ucis azi-noapte, împreună cu soţia, în urma bombardamentele ruşilor. Acesta se afla pe lista Forbes, fiind proprietarul celei mai mari companii comerciale de cereale din zonă, Nibulon.

„Azi-noapte, în urma bombardamentelor, eroul Ucrainei, directorul general al companiei Nibulon, Aleksei Afanasievic Vadaturski, și soția sa, Raisa Mikhailovna Vadaturskaia, au fost uciși în mod tragic. Contribuția sa la dezvoltarea industriei agricole și a construcțiilor navale şi la dezvoltarea regiunii este neprețuită”, a anunțat administrația oraşului Nikolaev.

În 2021, averea lui Vadaturski era estimată la 450 de milioane de dolari. Potrivit unor informații neconfirmate, o parte dintr-o rachetă dintr-un sistem de apărare aeriană a lovit casa omului de afaceri, fapt ce a dus la mortea celor doi soţi. Ulterior, informația a fost confirmată de șeful biroului președintelui Ucrainei, Andriy Iermak, relatează Pravda.

Aleksei Afanasievic Vadaturski era născut pe 8 septembrie 1947, în Regiunea Odessa, iar în 2007 a fost declarat Erou al Ucrainei. În 1971 a absolvit Institutul Tehnologic Odesa. Și-a început cariera la Fabrica de produse de pâine Trikrat, ca inginer șef, iar din 1980 până în 1991 a fost șef al departamentului de producție şi adjunct al şefului departamentului regional de produse de panificație Nikolaev.

În acelaşi timp, duminică, 31 iulie, sediul Flotei Ruse de la Marea Neagră din Sevastopol a fost atacat de Forțele Armate ale Ucrainei, lovitura fiind efectuată cu ajutorul unei drone. Potrivit guvernatorului regiunii Crimeea, Mihail Razvojaev, șase persoane au fost rănite în urma atacului asupra sediului, se arată în informare.

Russia bombed Mykolaiv, killing agrarian tycoon Oleksiy Vadatursky, 74, and his wife Raisa.

He was the founder of Nibulon, one of Ukraine’s largest agricultural companies. His net worth was $430 million.

His house was directly targeted, it might been a preplanned assassination. pic.twitter.com/2Pig2msmoU

