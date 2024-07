O zi de doliu a fost declarată în Ucraina după ce unul dintre cele mai grave atacuri cu rachete rusești din ultimele luni a provocat moartea a cel puțin 41 de persoane și rănirea altor 166.

Printre clădirile lovite se numără Spitalul de copii Ohmatdyt, cea mai mare instituție de pediatrie din Ucraina, unde două persoane și-au pierdut viața.

Salvatorii au lucrat neîncetat pentru a găsi supraviețuitori sub dărâmături. Potrivit BBC News, Rusia a negat că a vizat spitalul, susținând că acesta a fost lovit de fragmente ale unei rachete ucrainene de apărare antiaeriană.

În același timp, autoritățile ucrainene au găsit rămășițe ale unei rachete de croazieră rusești la locul atacului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat ferm atacul, calificându-l drept „brutal”. De asemenea, el l-a descris pe președintele rus Vladimir Putin ca fiind un „criminal sângeros”.

Prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a declarat că „atacarea copiilor nevinovați” este „cea mai depravată dintre acțiuni”, promițând sprijin continuu pentru Kiev.

De asemenea, președintele american Joe Biden a anunțat că va oferi în curând sprijin suplimentar pentru sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei, denunțând atacurile ca pe o „reamintire oribilă a brutalității Rusiei”.

Conform declarațiilor președintelui Zelenski, Rusia a lansat peste 40 de rachete luni, avariind aproape 100 de clădiri în orașele:

Imaginile de la locul exploziei din spitalul Ohmatdyt au arătat copii conectați la perfuzii așteptând să fie evacuați. De asemenea, arătau și echipele de salvare și medici care căutau supraviețuitori printre dărâmături.

Spitalul era specializat în tratarea cancerului și în transplanturi de organe.

Primarul Kievului spune că 16 persoane au fost rănite, printre care 7 copii.

El a afirmat că atacurile din oraș au fost unele dintre cele mai severe pe care le-a suferit Kievul de la începutul conflictului. În același timp, a dispus ca marți drapelele să fie coborâte în bernă și a anulat toate evenimentele de divertisment.



