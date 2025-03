Ministrul de Externe din Ucraina, Andri Sîbiha, a anunțat că un sondaj recent arată că jumătate dintre cetățenii ucraineni sunt împotriva cedării de teritorii pentru a ajunge la o pace rapidă. În prezent, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei.

Conform unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev și publicat vineri, 50% dintre respondenți sunt împotriva cedării de teritorii pentru pace și independență, în scădere față de 51% în decembrie, în timp ce 39% susțin această idee.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o propunere de armistițiu pe care Washingtonul a negociat-o cu Kievul. Cu o zi în urmă, Putin a spus că este de acord cu planul SUA în principiu, dar a impus o serie de condiții, ceea ce sugerează că nu va exista un acord rapid de pace. Declarația sa a stârnit scepticism în Ucraina.

Sîbiha a anunțat că va fi formată o echipă pentru a analiza cum să monitorizeze orice armistițiu.

Cu o zi în urmă, Sîbiha a scris pe X (Twitter) că Putin vrea să continue războiul și că restul declarațiilor sale sunt doar o perdea de fum, exprimându-și astfel părerea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Sîbiha, care a fost parte din delegația ucraineană ce s-a întâlnit cu oficiali americani în Arabia Saudită, a spus că Ucraina sprijină propunerea SUA pentru un armistițiu de 30 de zile. El a menționat că monitorizarea unui astfel de armistițiu va fi dificilă, amintind de eșecurile anterioare ale Ucrainei cu armistițiile din cadrul acordurilor de la Minsk, susținute de Germania și Franța, care vizează conflictul militar din estul Ucrainei, început în anul 2014.

This is the difference.

Ukraine said „yes” to US ceasefire proposal. Because Ukraine wants peace. Putin, rather than saying „yes,” puts forward various conditions.

Ukraine seeks an end to the war. Putin seeks to continue the war. The rest of his words are just a smokescreen.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 14, 2025