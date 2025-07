Sofia Vicoveanca are grijă să-și protejeze vocea

Chiar dacă temperaturile ridicate ale verii pun la încercare pe oricine, Sofia Vicoveanca are grijă să-și protejeze vocea, evitând alimentele și băuturile reci. Artista este conștientă că „instrumentul” său principal are nevoie de atenție, mai ales că are agenda plină în sezonul estival.

Aceasta susține că spectacolele sale durează aproximativ două ore, timp în care îmbină momentele muzicale cu povești din viața personală și poezii proprii.

Sofia Vicoveanca declară că nu face playback și cântă live, fiind preocupată de calitatea actului artistic. În timpul verii, va onora mai multe concerte, chiar dacă momentan nu are angajamente pe litoral.

„Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo 3 piese, apoi îmi mai odihnesc vocea, mai iau câte o pauză, de câteva minute, povestindu-le spectatorilor lucruri vesele din trecut, din viața mea, ca să-i amuz. Le recit și poezii scrise de mine. Vocea trebuie să se mai și odihnească. Iar între spectacole fac pauze și de câteva zile. Eu nu fac playback, cânt pe bune, să știți! Am de cântat, vara asta, nu și pe Litoral, deocamdată! Este vară, este cald, dar nu mănânc înghețată și nu beau rece, îmi protejez vocea”, a mărturisit Sofia Vicoveanca, pentru Click!.

Artista se simte în putere chiar și la 83 de ani

Chiar dacă se simte bine și continuă să urce pe scenă, artista a considerat firesc să se pregătească pentru plecarea sa din această lume. Aceasta a pus deoparte un costum popular sobru, în culori închise, pentru ziua în care „nu va mai fi”.

Ea a explicat că nu își dorește haine țipătoare și că și-a arătat pachetul pregătit nepoatei, care s-a emoționat profund. Sofia Vicoveanca a liniștit-o, spunându-i că nu are de gând să plece prea curând, dar că așa cere rânduiala bisericească – ca omul să fie pregătit.

„În prezent, mă simt foarte bine, cânt, am multe concerte, mă hrănesc bine, mă odihnesc. Însă, ca orice creștin, și eu mi-am pregătit hainele de înmormântare, am pus deoparte un costum pentru cele veșnice, cum se zice. Dacă mă îmbracă în haine colorate, țipătoare, sar din sicriu! Așa că mi-am pus deoparte un frumos costum popular, în culori mai închise, decente. I-am arătat pachetul și nepoatei, a început să plângă. I-am zis să nu plângă, încă nu plec, mai am de cântat, mă simt bine, dar așa e rânduiala bisericească, omul să-și pregătească lucrurile din timp”, a declarat Sofia Vicoveanca.

În ciuda vârstei, artista spune că se simte în putere, se odihnește, se hrănește corespunzător și continuă să cânte. Onorariul său pentru un concert ar fi în jur de 1.000 de euro, potrivit informațiilor furnizate de impresarul Radu Baron.

Nu vrea să fie înmormântată pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu

Deși este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca nu vrea să fie înmormântată pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu. Ea consideră că nu este nevoie de „atâta fală” și că, indiferent de renume, toți oamenii ajung în pământ. Dorința ei este de a fi înmormântată în cimitirul din Suceava, alături de soțul ei, plecat din această lume de peste două decenii.

Artista a transmis că, deși are toate lucrurile puse la punct, nu este grăbită să plece și că mai are multe concerte și planuri de dus la bun sfârșit. Cu sinceritate și un strop de umor, Sofia Vicoveanca a menționat că încă se simte sănătoasă și puternică și că nu trebuie să se teamă nimeni: nu are „planuri de ducă”.