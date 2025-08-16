Proprietarii de locuințe au dreptul legal să își închirieze apartamentele altor persoane. Procedura implică încheierea unui contract și respectarea unui set de obligații stipulate de legislația în vigoare. Printre acestea se află și îndatorirea de a comunica asociației, în cel mult zece zile de la semnarea documentelor, informații despre noii chiriași.

Această obligație este menționată expres în Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, actualul cadru normativ în domeniu. Totuși, trebuie precizat că legea nu prevede sancțiuni pentru cei care nu notifică asociația despre încheierea unui contract de închiriere.

„Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei”, prevede legea asociațiilor de proprietari.

Un contract de închiriere a unei locuințe rămâne valabil chiar și fără autentificarea la un notar public. Este suficient ca documentul să fie semnat de ambele părți. În consecință, termenul de zece zile nu se calculează de la o eventuală autentificare ori de la declararea fiscală a veniturilor din chirii, ci de la data semnării efective. Proprietarul este responsabil de achitarea taxelor și impozitelor aferente apartamentului închiriat. Tot în sarcina lui revine și plata cotelor de întreținere și a utilităților.

„Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi locatar, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în prezenta lege”, stabilește legea.

Chiar dacă chiriașii trebuie să achite utilitățile și întreținerea, proprietarul are datoria să se asigure că aceștia și-au onorat obligațiile. Dacă nu o fac, el este cel care trebuie să plătească, întrucât contractul de închiriere nu produce efecte față de asociație și nici față de furnizorii de servicii publice.

„În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitaţie, precum şi în cazul unor contracte de comodat pentru spaţiile din condominiu, obligaţia de plată a cotelor de întreţinere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosinţă a spaţiilor respective contravaloarea acestora, în condiţiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat”, prevede legea.

Din acest punct de vedere, contractul dintre proprietar și chiriaș nu are relevanță pentru asociația de proprietari atunci când există restanțe la întreținere. În mod oficial, proprietarul este cel datornic și poate fi supus executării silite dacă nu achită sumele restante. Ulterior, acesta își poate recupera banii de la chiriași, printr-o acțiune în instanță.