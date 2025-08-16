Departamentul pentru Vehicule Motorizate din SUA (DMV) explorează implementarea unui sistem de permis de conducere digital, care ar putea permite șoferilor să-și păstreze permisul direct pe telefonul mobil.

Această inițiativă ar face reînnoirea și actualizarea documentelor mult mai rapidă și mai ușoară, deși schimbările nu se vor produce peste noapte.

Informațiile existente pe permisul fizic ar fi disponibile și în formă digitală pe telefon. Astfel, nu mai este nevoie să cauți cardul în portofel, ci doar să deschizi aplicația, să-ți verifici identitatea și să accesezi permisul.

Această metodă ar permite reînnoirea mult mai rapidă a documentelor, iar notificările prealabile te-ar anunța când permisul urmează să expire. Procesul de reînnoire ar putea fi început direct de pe telefon, cu excepția cazurilor în care este necesar un test de vedere sau altă procedură în persoană.

Permisul digital ar putea fi actualizat în timp real, în cazul schimbării adresei sau a numelui, reducând riscul de a deține un permis cu informații învechite. În plus, cardurile fizice pot fi pierdute, furate sau deteriorate, iar versiunea digitală ar crește siguranța și securitatea documentelor.

Sistemul digital ar fi conectat direct la DMV, asigurând că toate informațiile sunt verificate și reale. Aplicația ar trimite notificări pentru trimiterea documentelor necesare reînnoirii și ar folosi recunoașterea facială pentru confirmarea identității. În cazul în care este nevoie de o vizită fizică, aplicația ar indica cel mai apropiat birou. Aceste metode sporesc eficiența și mențin siguranța și securitatea.

Nu există încă o dată stabilită pentru lansare, însă DMV urmărește să adapteze serviciile la nevoile actuale ale clienților, reflectând evoluția tehnologică din ultimii ani.

TSA (Administrația pentru Securitatea Transporturilor) menționează că 14 state din SUA au implementat programe similare, acestea oferind exemple de standarde îmbunătățite de securitate și eficiență.

DMV lucrează la un plan strategic pe cinci ani, care urmează să fie finalizat până în decembrie. Planul include:

Modernizarea echipamentelor de scanare utilizate de examinatorii de permise.

Digitalizarea formularelor pentru reducerea timpilor de procesare și a dependenței de documentele fizice.

Introducerea opțiunilor moderne de plată, precum Apple Pay și Google Pay, pentru mai multă comoditate.

Aceste îmbunătățiri fac parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a serviciilor și de oferire a unei experiențe mai ușoare pentru clienți, scrie grada3.com.