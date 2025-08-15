În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă digitală fără precedent, orchestrată de Kremlin printr-o rețea vastă de conturi pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads. Potrivit unei investigații realizate de comunitatea „WatchDog.MD”, această infrastructură online are ca scop influențarea opiniei publice, atacarea Uniunii Europene și a procesului de integrare europeană, subminarea valorilor democratice și discreditarea liderilor pro-occidentali de la Chișinău.

Printre principalii actori politici promovați de această rețea se numără Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, cunoscut pentru susținerea publică a unor teorii conspiraționiste și pentru conexiuni cu cercuri pro-Kremlin. Prezența sa constantă în conținutul amplificat de rețea indică o strategie deliberată de a valida și răspândi discursuri aliniate propagandei ruse, atât în spațiul mediatic moldovean, cât și în cel românesc.

Analiza arată că rețeaua identificată numără 910 conturi active, distribuite astfel: 392 pe TikTok, 51 pe YouTube, 137 pe Instagram, 290 de conturi și 10 pagini pe Facebook, respectiv 30 pe Threads. În ceea ce privește tipologia, structura cuprinde 512 postaci — persoane care acționează coordonat sub identități false, 329 de conturi inautentice („cyborgi” care combină activitatea umană cu automatizarea), 58 de boți și 10 pagini administrate centralizat (pentru mai multe detalii puteți accesa studiul aici).

Potrivit „WatchDog.MD”, această rețea a amplificat în mod constant mesajele manipulatorii și dezinformarea promovată de politicieni și partide pro-ruse din Republica Moldova și din regiune. Printre cei mai citați sau susținuți de infrastructura online s-au numărat:

Victoria Furtună, fostă procuroare anticorupție, aflată pe lista de sancțiuni a UE pentru tentative de destabilizare a statului;

George Simion, liderul partidului extremist AUR din România;

Eugenia Guțul, guvernatoarea Găgăuziei, sancționată de UE și SUA pentru acțiuni împotriva stabilității Republicii Moldova;

Ilan Șor, oligarh fugit în Rusia, sancționat internațional pentru finanțarea și coordonarea acțiunilor de destabilizare;

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, cunoscut pentru pozițiile conspiraționiste și legăturile cu cercuri pro-Kremlin;

Ion Ceban, primar al Chișinăului, sprijinit de FSB la alegerile din 2019 și interzis în spațiul Schengen pentru amenințare la adresa securității naționale a României.

O componentă importantă a campaniei de influență a fost implicarea Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei), subordonată Patriarhiei Ruse. Imaginea și mesajele bisericii au fost utilizate pentru a răspândi narative anti-europene și anti-LGBT, iar cel mai vizibil promotor a fost Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cunoscut pentru poziția sa pro-Kremlin și sprijinul acordat politicienilor pro-ruși.

Investigația arată și o utilizare masivă a materialelor create cu inteligență artificială, menită să creeze impresia unui sprijin popular real pentru anumite figuri politice. În cazul Victoriei Furtună, rețeaua a produs clipuri video cu avatare generate digital, care transmit mesaje de susținere atât pentru aceasta, cât și pentru partidul pe care îl conduce.

Specialiștii atrag atenția că cele 910 conturi descoperite reprezintă doar o fracțiune dintr-o infrastructură mult mai extinsă, ce ar putea număra zeci de mii de entități active în campanii similare în alte state europene, inclusiv în România.

„WatchDog.MD” intenționează să raporteze toate aceste conturi și pagini către META, TikTok și YouTube, solicitând intervenții rapide pentru blocarea instrumentelor digitale controlate de persoane și organizații aflate sub sancțiuni internaționale.

Experții avertizează că această operațiune de influență reprezintă o amenințare directă la adresa securității informaționale a Republicii Moldova și pune sub semnul întrebării integritatea procesului electoral programat pentru 28 septembrie.