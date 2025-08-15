Republica Moldova se află, la doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, sub asaltul unei campanii de dezinformare de proporții, desfășurată cu mijloace moderne și sprijin logistic transfrontalier.

Potrivit șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, investigațiile arată implicarea unor persoane afiliate fostului candidat prezidențial din România, Călin Georgescu, și a rețelei politice reprezentate de George Simion, în colaborare cu gruparea Șor de la Chișinău.

Oficialul a precizat, într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, că acțiunea urmărește destabilizarea politică și socială a Republicii Moldova, cu scopul de a slăbi cursul pro-european al țării și de a crea teren favorabil pentru interesele Federației Ruse.

Dacă la alegerile precedente principalele canale de dezinformare erau grupurile de Telegram, acum strategia a fost adaptată pentru a exploata potențialul viral al platformei TikTok.

„Emiterea acestor video-uri este la turație maximă. Nu vorbim doar de clipuri montate simplu, ci de materiale complexe, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce îngreunează masiv detectarea și raportarea lor”, a explicat Cernăuțeanu.

Oficialul atrage atenția că modelul este identic cu cel aplicat în România în timpul alegerilor, ceea ce sugerează o coordonare transfrontalieră și o strategie comună a rețelelor pro-ruse.

Numai în ultimele 24 de ore, Poliția Națională a depistat 700 de clipuri cu informații false. Autoritățile au transmis către TikTok solicitări de blocare pentru 443 de conturi implicate direct în răspândirea mesajelor manipulative.

„Nu avem niciun dubiu cine stă în spatele formelor de dezinformare și răspândirea acestor falsuri. Noi suntem țara de interes pentru Federația Rusă pentru a ne rupe din avântul spre UE și suntem punctul strategic pe care îl urmărește în această zonă, profitând că are interpuși în Republica Moldova, sunt pionii din acest proces”, a spus șeful Poliției de la Chișinău.

Aceste conturi au un public cumulat de 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări. Raportat la populația Republicii Moldova (aproximativ 2,4 milioane de locuitori), impactul este uriaș: unul din doi cetățeni cu acces la internet ar fi fost expus acestor mesaje.

Analiza autorităților a identificat patru direcții principale ale dezinformării:

Conflictul din Ucraina: 98 de canale răspândesc narațiuni false despre implicarea militară a Republicii Moldova, inclusiv despre presupuse pierderi de vieți omenești.

Procesul electoral: 12 canale promovează ideea că alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi fraudate.

Instituțiile statului: 128 de conturi difuzează acuzații false și atacuri la adresa magistraților, polițiștilor și altor autorități.

Partidul de guvernământ: 97 de conturi publică mesaje anti-guvernamentale cu tentă extremistă și apeluri la ură și violență.

Viorel Cernăuțeanu a subliniat că autoritățile moldovene colaborează strâns cu instituții din România și alte țări europene pentru a identifica și contracara rețeaua.

„Avem un schimb de date și o susținere atât din partea colegilor din România, cât și cu alte state europene. Remarc o serie din aceste video-uri răspândite în Republica Moldova sunt și cu conținutul elaborat de exponenții unui fost candidat din România. Vorbim de exponenții unor persoane care au tangență comună cu cei de aici cu gruparea Șor de la Chișinău. Informații cu caracter de dezinformare politică, economică”, a mai spus el.

Întrebat direct despre identitatea politicienilor implicați, Cernăuțeanu a evitat să confirme numele avansat în platou de realizatoarea Ana-Maria Roman, care l-a indicat pe Călin Georgescu.

„Nu am niciun dubiu asupra identității celor implicați, dar evit să îi nominalizez, pentru a nu le oferi motive suplimentare de hărțuire juridică”, a explicat acesta.

„Dacă e să facem o comparație cu anul precedent, în alegerile prezidențiale și referendumul republican, am avut o inversare a acțiunilor. De fapt, predominant turații maxime avea finanțarea electorală ilegală și pe locul doi dezinformarea, unde era utilizat la maxim Telegramul”, a precizat Viorel Cernăuțeanu.

El a atras atenția că față de campaniile anterioare, ordinea priorităților s-a schimbat: dacă înainte finanțarea ilegală a campaniilor electorale era principalul instrument, acum dezinformarea masivă pe TikTok ocupă primul loc.

Scrutinul din 28 septembrie este privit cu îngrijorare atât la Chișinău, cât și în capitalele occidentale. NATO și liderii UE se așteaptă la intensificarea tentativelor Moscovei de a influența rezultatul votului. În acest context, blocarea canalelor de propagandă și combaterea narativelor false devin parte a securității naționale.