Donald Trump a subliniat că un eventual final al războiului depinde în primul rând de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că statele europene ar trebui să se implice mai activ în acest proces.

Întrebat ce sfat i-ar transmite lui Zelenski, liderul american a afirmat că acesta ar trebui să facă pași concreți pentru a încheia un acord de pace. Totuși, Trump nu a explicat cum ar putea fi atins un asemenea rezultat în condițiile în care Ucraina se află încă sub ocupație și bombardamente. El a menționat însă că Zelenski și Putin intenționează să organizeze o nouă rundă de discuții, la care ar fi dispus să participe personal.

„Războaiele sunt foarte rele, se pare că am abilitatea de a le încheia”, a declarat Trump.

Potrivit declarațiilor sale, discuțiile cu Putin au dus la identificarea unor puncte comune, însă „unul sau două aspecte importante” rămân nerezolvate. Trump a accentuat că Ucraina trebuie să accepte orice acord și că responsabilitatea pentru avansarea negocierilor revine în mare parte lui Zelenski.

„Acum, depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să realizeze acest lucru. Şi aş spune că şi ţările europene trebuie să se implice puţin. Dar depinde de preşedintele Zelenski… Şi dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire”, a declarat Trump pentru Sean Hannity de la Fox News, după întâlnirea avută cu Putin din Alaska.

El a reamintit că a avut mereu o relație bună cu Putin, dar că o colaborare reală între Washington și Moscova a fost împiedicată ani la rând de ancheta privind ingerința rusă în alegerile americane din 2016, pe care o numește „o farsă”.

„Am avut o întâlnire foarte bună astăzi, dar vom vedea. Adică… trebuie să se ajungă la un acord. Am căzut de acord asupra multor puncte. Vreau să văd că oamenii nu mai mor în Ucraina. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese”, a mai spus Trump.

Înainte de întâlnirea din Alaska, Trump afirmase, într-un interviu acordat lui Brett Baier la bordul Air Force One, că obiectivul principal era obținerea unei încetări a focului. El și-a exprimat speranța că acest lucru ar putea fi realizat rapid, dar a recunoscut că ar putea fi nevoie de o a doua întâlnire pentru a se ajunge la rezultate concrete.

După conferința de presă comună, Trump a confirmat că a discutat în particular cu Putin și l-a descris ca fiind sincer în dorința de a găsi o soluție la conflict.

„Nu avem deloc încheiată o înţelegere… Ucraina trebuie să fie de acord. Acum depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”, a completat președintele american.

Întrebat de Sean Hannity cum ar evalua întâlnirea, Trump a spus că aceasta a fost „de nota 10”, argumentând că simplul fapt că două mari puteri nucleare pot dialoga este un semn pozitiv.

„Când vine vorba despre înţelegeri, este ceea ce am făcut întreaga viaţă – fac înţelegeri. Nu ştii niciodată, nu-ţi place să ai prea multe aşteptări”. Dar vom merge să aflăm. Mi-ar plăcea să văd o încetare a focului. Nu aş fi încântat dacă nu aş obţine-o, dar toată lumea spune: ‘Nu veţi obţine încetarea focului, va avea loc la a doua întâlnire’. Dar nu voi fi fericit cu asta. Nu voi fi fericit dacă voi pleca fără o anumită formă de încetare a focului. (…) De fapt, după discursurile noastre. El a ţinut un discurs foarte bun, iar eu l-am încheiat. După aceea, am discutat. Imediat după aceea, am discutat foarte sincer. Cred că vrea să vadă că lucrurile se rezolvă”, a mărturisit Trump.

Chestionat apoi despre motivul pentru care Putin ar fi convins că războiul nu ar fi izbucnit dacă el ar fi fost la Casa Albă, Trump a evitat să ofere detalii din conversația privată, dar a sugerat că răspunsul ar fi legat de lipsa de competență a lui Joe Biden.

„Este bine când două mari puteri se înţeleg”, a spus Trump.

În privința comerțului cu petrol rusesc, Trump a precizat că nu are de gând, cel puțin deocamdată, să introducă tarife punitive pentru statele care îl importă. Totuși, a admis că o astfel de măsură ar putea fi luată în considerare în următoarele două-trei săptămâni.

„Ei bine, având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta. S-ar putea să trebuiască să mă gândesc la asta peste două sau trei săptămâni, dar nu trebuie să ne gândim la asta acum. Cred că întâlnirea a decurs foarte bine”, a dat el asigurări.

El a adăugat că, ținând cont de rezultatul discuțiilor cu Putin, nu consideră necesar un asemenea pas imediat, concluzionând că întrevederea s-a desfășurat într-un climat pozitiv.