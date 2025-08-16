Chiar dacă ai muncit 45 de ani, în Germania nu înseamnă automat că poți ieși la pensie. Pentru cei născuți în 1964 sau mai târziu, vârsta normală de pensionare este 67 de ani.

Există o regulă specială pentru cei care au lucrat cel puțin 45 de ani („asigurați deosebit de mult timp”), dar și aici limita este de 65 de ani. Asta înseamnă că, dacă la 62 de ani ai deja toți anii de muncă necesari, trebuie să mai aștepți 3 ani ca să ieși la pensie fără penalizări.

Poți totuși să te pensionezi mai devreme, dar vei pierde bani. Pentru fiecare lună înainte de termen, pensia scade cu 0,3% – pe viață. Dacă pleci cu 4 ani mai devreme, pierderea este de 14,4%.

Unii acceptă asta: preferă mai puțini bani, dar mai mult timp liber. Alții nu vor pentru că reducerea înseamnă venituri mult mai mici pentru tot restul vieții.

Cine poate ieși mai devreme la pensie fără pierderi mari? Există câteva excepții:

persoanele cu dizabilitate recunoscută;

cei care au lucrat cel puțin 35 de ani și îndeplinesc condițiile pentru „stagiu îndelungat”.

Pentru ceilalți, mai ales pentru cei care au muncit în condiții grele, alegerea este între a munci mai mult sau a accepta o pensie mai mică. Mulți renunță mai devreme, pentru că sănătatea nu le mai permite să continue. În meserii precum construcțiile sau industria, să lucrezi până la 67 de ani e aproape imposibil.

Cifrele arată clar situația: în 2025, în Germania, 937.000 de oameni au ieșit la pensie. Doar 270.000 dintre ei au reușit să primească pensie întreagă după 45 de ani de muncă. Restul – aproximativ 667.000 – au trebuit să accepte reduceri.

În Germania, oamenii primesc atât o pensie de bază, cât și o securitate de bază.

Suplimentul de pensie de bază se plătește complet doar dacă venitul impozabil al unei persoane singure este sub 1.317 euro (începând din iulie 2022). Pentru un cuplu căsătorit, venitul total trebuie să fie sub 2.055 euro. Oricine a plătit contribuții la un sistem de pensii cel puțin 33 de ani poate primi ajutoare pentru securitate de bază, alocație pentru locuință și altele.

Pe lângă pensia normală, contează și pensiile speciale, cum ar fi cele pentru fermieri, funcționari publici sau profesii liberale, dar o lună de contribuții nu se numără de două ori. În cazul pensiei de văduvie, ajutoarele se dau dacă persoana decedată a avut cel puțin 33 de ani de contribuții.

Securitatea de bază în Germania ar trebui să acopere lucruri importante, cum ar fi: banii necesari pentru trai, cheltuielile cu locuința și încălzirea, asigurările de sănătate și îngrijire, contribuțiile la pensie, nevoi speciale pentru anumite persoane și ajutor în situații dificile.

Pensia de bază nu este o pensie separată, ci un ajutor în plus la pensia legală. Se numește „supliment de pensie de bază” și se calculează pentru fiecare persoană în parte, nu e o sumă fixă. Acest supliment poate fi primit la pensia de bătrânețe, pensia de invaliditate sau pensia pentru urmași.

Dacă pensia ta este prea mică, poți cere ajutoare suplimentare ca pensionar. Când primești acest supliment depinde de un calcul destul de complicat, dar pe scurt: dacă după 45 de ani de muncă pensia ta este mai mică de 1.100 euro sau după 40 de ani e mai mică de 975 euro, poți primi pensia de bază ca supliment.