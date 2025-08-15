Actul prevede majorarea plafonului de calcul al CASS la 90 de salarii minime brute pe economie pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, în loc de 60, cum este reglementat în prezent. Totodată, documentul introduce aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual din chirii, precum și obligativitatea proprietarilor care încasează venituri din închirieri pe termen scurt să utilizeze case de marcat și să elibereze bon fiscal.

Se majorează și impozitele pentru câștigurile obținute la Bursa de Valori. În plus, capitalul social minim al societăților cu răspundere limitată va fi ridicat la 8.000 de lei. Aceste măsuri au fost anunțate anterior de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

„Vrem investiții, avem o creștere economică în decelerare, avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune, având datele economice la zi, de astăzi, care ne indică că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus ministrul Finanțelor miercuri.

Tot joi seara, Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a pensiilor magistraților. Reforma pensiilor speciale prevede creșterea vârstei de pensionare pentru această categorie profesională la 65 de ani, stabilirea unui nou plafon și reglementarea modalității de actualizare a pensiilor aflate deja în plată.

Sunt vizate mai multe tipuri de personal, iar ajustările sunt de amploare. Ministerul Muncii a pus în consultare publică un proiect legislativ care ar putea modifica regulile pensiilor de serviciu pentru magistrați. Noile prevederi îi includ pe judecători, procurori, magistrați-asistenți și personalul de specialitate juridică.

„Acest demers are ca scop atât realizarea jalonului PNRR, cât şi reaşezarea sistemului de pensii de serviciu, atât din punct de vedere al apropierii de principiul contributivităţii, cât şi din punct de vedere al respectării principiului echităţii între toţi beneficiarii de pensii plătite din fonduri publice”, se precizează în document.

În acest sens, proiectul stabilește ca vârsta de pensionare să fie aliniată la cea din sistemul public, iar vechimea minimă în muncă să fie de cel puțin 35 de ani. Cuantumul pensiei va reprezenta 55% din media veniturilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni, plafonat la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate.

În textul documentului, Executivul condus de Ilie Bolojan precizează explicit că obiectivul acestei măsuri este îndeplinirea jalonului PNRR și reașezarea sistemului pensiilor de serviciu, prin apropierea de principiul contributivității și asigurarea echității între toți beneficiarii de pensii finanțate din bugetul public.