Mii de șoferi primesc amenzi pentru neplata peajului la podul Fetești-Cernavodă, deși pot demonstra că au achitat taxa. CNAIR admite verbal existența unor erori de sistem, dar, oficial, susține că „totul funcționează”.

Statul român a încasat aproape 12 milioane de euro din astfel de sancțiuni doar în ultimii trei ani. Cazurile ajung rar în instanță, iar când o fac, judecătorii dau dreptate cetățenilor, scrie context.ro.

În fiecare an, sute de mii de șoferi traversează podul Fetești-Cernavodă, mulți alegând plata rapidă prin SMS. Dar pentru unii, această comoditate se transformă într-un coșmar birocratic: deși au primit mesajul de confirmare a plății, sunt amendați pentru “neachitarea peajului”.

Context.ro a identificat peste zece hotărâri judecătorești în care instanțele au anulat astfel de amenzi, reținând că sistemul informatic al CNAIR dă erori, iar șoferii nu pot fi considerați vinovați.

Cazul lui G. Nicu Adrian, inginer, demonstrează impasul birocratic: a achitat două peaje prin SMS, a primit confirmare pentru ambele, dar unul a fost ulterior anulat “fără explicație clară”. Pentru cel vizat, CNAIR a susținut că „plata nu a fost realizată”. Încercările repetate de a lămuri situația l-au adus în fața unei administrații opace, lipsită de transparență.

Mai mult, el afirmă că documente oficiale au fost manipulate – același număr de înregistrare pentru două acte diferite, inserarea unor mesaje SMS false și chiar acoperirea unor semnături cu pastă corectoare, justificată prin GDPR.

CNAIR respinge, la nivel oficial, posibilitatea existenței unor erori în sistem, susținând că nu au fost aplicate niciodată sancțiuni șoferilor care aveau un peaj valabil înregistrat în baza de date SIEGMCR.

Neoficial, însă, un jurist al instituției a recunoascut că sistemul SIEGMCR e defectuos și poate genera amenzi pentru șoferi care au plătit peajul.

Această declarație nu apare, însă, în niciun act oficial.

Datele CNAIR arată amploarea fenomenului: aproape 500.000 de procese-verbale de contravenție pentru lipsa peajului în doar trei ani (2022–2024), cu încasări de aproximativ 12 milioane de euro din amenzi. Cu toate acestea, doar câteva sute de șoferi contestă sancțiunile anual, cei mai mulți fiind descurajați de procedurile greoaie.

CNAIR precizează că nu realizează o clasificare internă a motivelor pentru care sunt depuse contestațiile, astfel că nu poate indica exact câte dintre acestea sunt generate de erori de sistem. În plus, instituția transferă responsabilitatea identificării eventualelor probleme tehnice către operatorii de telefonie mobilă, susținând că numai aceștia dețin informațiile referitoare la eventualele disfuncționalități din procesul de plată prin SMS.

Analiza hotărârilor judecătorești arată că instanțele anulează constant astfel de amenzi:

„CNAIR nu informează utilizatorii / consumatorul mediu, in prealabil, asupra tuturor elementelor de detaliu, aferente unei plăţi valabile, efectuată prin sms, in ipoteza in care utilizatorii au iniţiat procedura de plată prin sms ( fapt ce presupune sa i se pună la dispoziţie toti paşii de urmat, inclusiv termenul în care poate fi retrimis sms de emitere peaj, precum si modalităţile alternative de plata a peaj), pentru a putea fi in măsura sa facă o plată corectă si in deplină cunoştinţă de cauza, nefăcându-se, astfel, dovada unor măsuri luate de CNAIR, în vederea punerii informaţiei la dispoziţia consumatorului prin alte mijloace, fapt ce duce la concluzia existentei unei practici incorecte săvârşite prin omisiuni înşelătoare (…)

Fapta petentului a fost constatată prin mijloace tehnice şi nu a fost contestată de acesta, apărările sale vizând împrejurarea că a fost de bună credinţă şi a încercat să achite tariful de trecere prin SMS, plata nefiind efectuată efectiv dintr-o eroare tehnică.”, se arată într-o decizie a Tribunalului Prahova din 2022.