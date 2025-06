Atenție la tarifele roaming în afara SEE! Facturile la telefon pot fi uriașe

Persoanele care călătoresc în afara României trebuie să fie extrem de atente la condițiile de utilizare a serviciilor de roaming, mai ales dacă se deplasează în țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a emis un avertisment privind riscul unor costuri suplimentare foarte mari, ce pot apărea în astfel de situații.

În țările membre SEE, serviciile de roaming funcționează după principiul „Roam like at home”. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca în România: apeluri, mesaje și internet, în limita resurselor incluse în abonament sau în extraopțiuni. Acest sistem a eliminat, în mare măsură, teama de facturi neprevăzute în călătoriile în Europa.

Tarifele în afara SEE sunt o realitate diferită

Situația se schimbă radical când utilizatorii folosesc telefonul în afara SEE, unde acest principiu nu se mai aplică. Tarifele de roaming pot fi foarte diferite și mult mai ridicate, iar costurile pot varia semnificativ de la o țară la alta. ANCOM atrage atenția asupra unor destinații populare în rândul turiștilor și oamenilor de afaceri, cum sunt Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite sau Maroc.

Pentru anumite destinații, operatorii telecom aplică tarife-pachet, care pot părea avantajoase la prima vedere, dar ascund riscuri financiare. De exemplu, în Turcia, există pachete ce presupun plata a 7 euro pentru 30 de minute de apel sau 18 euro pentru 4 GB de internet. Problema este că plata se face integral, chiar dacă utilizatorul folosește doar o mică parte din aceste resurse.

„Atenție! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primește chiar și un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preț al pachetului, dar poate utiliza ulterior și restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif”, avertizează ANCOM.

Această modalitate de tarifare poate conduce rapid la facturi surprinzător de mari, mai ales dacă utilizatorii nu urmăresc consumul efectiv.

Cum să eviți costurile neașteptate

Pentru a evita astfel de situații, ANCOM recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale:

Verifică activarea roamingului: nu toate abonamentele au acest serviciu activat automat, iar unele îl pot include doar ca opțiune suplimentară.

Selectarea manuală a rețelelor și dezactivarea roamingului: în special în zonele de graniță, conexiunea automată la o rețea din afara SEE poate genera costuri neprevăzute.

Citirea cu atenție a notificărilor SMS: la intrarea într-o rețea străină, operatorii sunt obligați să informeze despre tarifele aplicabile. Astfel, utilizatorul poate decide dacă dorește să continue sau să dezactiveze roamingul.

Informarea și prevenția, cheia costurilor controlate

În concluzie, dacă plănuiți să călătoriți în afara Spațiului Economic European, o informare corectă și o gestionare atentă a serviciului de roaming vă pot feri de surprizele financiare neplăcute. Monitorizarea consumului, citirea notificărilor și o setare corectă a telefonului sunt pași esențiali pentru a menține costurile sub control și a evita facturi exorbitante la telefon. ANCOM subliniază importanța acestor măsuri și recomandă responsabilitate în utilizarea serviciilor mobile în străinătate.