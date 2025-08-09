În contextul modificărilor legislative continue promovate de Ministerul Finanțelor, normele privind raportarea contabilă semestrială la data de 30 iunie 2025 au apărut cu întârziere. Dacă în 2024 reglementările erau deja disponibile începând cu 18 iulie, anul acesta Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1194 a fost publicat în Monitorul Oficial abia pe 5 august, iar modelele necesare raportării au fost puse la dispoziție de ANAF în data de 6 august. Aceste informații au fost furnizate de Diana Lupu și Ana-Maria Nițu din cadrul EY România.

Obligația de a depune raportări contabile la jumătatea anului nu este nouă în România, însă din 2021 se aplică doar entităților care, în anul anterior, au avut o cifră de afaceri mai mare de 1 milion de euro. În 2025, data limită pentru transmiterea acestor raportări către ANAF este 18 august, atât pentru entitățile care aplică reglementările OMFP 1802/2014, cât și pentru cele ce urmează OMFP 2844/2016.

Deși proiectul actului normativ a fost publicat la începutul lunii iulie, întârzierea oficializării sale creează probleme reale pentru companii. Raportările presupun completarea unor informații financiare detaliate (precum situația activelor, pasivelor, capitalurilor proprii și contul de profit și pierdere), într-un format apropiat celui al situațiilor financiare anuale. Aceste documente trebuie atât semnate, cât și aprobate de persoane autorizate: cel care le întocmește și reprezentantul legal al entității. Practic, firmele au la dispoziție doar 7 zile lucrătoare pentru a parcurge întregul proces – un interval problematic, având în vedere că suntem în perioada concediilor de vară.

Ar fi benefic ca această obligație să fie reglementată general, fără a necesita anual o legislație separată, iar termenul de raportare să fie extins, ideal până la finalul lunii septembrie. Astfel, companiile ar putea organiza un proces intern eficient, care să le permită o analiză riguroasă și o raportare corectă, în conformitate cu cerințele legale.

Ministerul Finanțelor justifică această raportare prin necesitatea de a colecta periodic date relevante pentru a evalua sănătatea economică a țării. Informațiile contabile ajută la identificarea rapidă a dezechilibrelor sau a riscurilor care pot apărea în sectorul privat.

Un aspect interesant este suprapunerea dintre structura raportării semestriale și cererile de informații adresate recent de ANAF contribuabililor mari și mijlocii. În iulie, anumite entități au primit solicitări detaliate privind cheltuielile cu servicii precum consultanța, managementul, redevențele sau dobânzile, în special în relațiile cu părțile afiliate, pentru perioada 2020–2024. Structura contului de profit și pierdere din raportarea la 30 iunie 2025 conține cerințe similare.

Este esențial ca informațiile transmise să fie exacte și complete, întrucât autoritățile folosesc aceste date pentru a fundamenta analize de risc fiscal. Clasificarea corectă a cheltuielilor influențează nu doar imaginea fidelă a situației financiare a unei entități, ci și evaluarea unor posibili indicatori de risc.

Un alt element important este detalierea cheltuielilor destinate activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, informații care pot influența acordarea unor facilități fiscale. Prezentarea corectă a acestor date este crucială, mai ales dacă societatea intenționează să beneficieze de astfel de avantaje.

Raportarea semestrială trebuie văzută nu doar ca o simplă obligație legală, ci și ca o oportunitate pentru companii de a-și analiza intern performanțele și de a-și recalibra strategiile. Într-un context în care presiunile fiscale cresc, iar 2026 se anunță un an al reformelor majore, este esențială o reglementare clară și un calendar de raportare predictibil, care să ofere entităților timpul necesar pregătirii corecte a documentelor cerute de autorități.