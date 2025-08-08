BERBEC Astăzi nu e despre viteză, ci despre direcție. Într-o lume care aleargă în cerc, tu ai putea fi primul care face o pauză deșteaptă. Poate fi o zi bună să-ți pui gândurile în ordine, să-ți iei tenișii de pânză și să ieși pe aleea cea liniștită. Cineva din trecut ar putea reveni cu o veste sau o întrebare incomodă. Nu ocoli răspunsul, dar nici nu te grăbi cu el. Seara, o discuție onestă poate schimba ritmul unui plan care stagnase.

TAUR Pentru tine, sâmbăta poate aduce tihnă și poate niște arome de busuioc, dacă te aventurezi în bucătărie. Te poate surprinde cât de bine te simți în spațiile familiare. Nu-i nevoie să pleci în lume ca să simți vacanța, căci o carte bună, o muzică veche și un fotoliu moale pot face minuni. Ai putea primi o propunere legată de o mică deplasare. Dacă e spontană, spune da.

GEMENI Ziua de sâmbătă pare să fie despre calitate, nu cantitate și asta se pare că se aplică și la oameni, și la activități. Te-ai putea simți puțin obosit de agitația din jur și să preferi compania unui prieten de încredere, sau chiar a propriilor gânduri. Dacă simți nevoia să spui „nu”, fă-o fără vinovăție. Poate fi o zi bună pentru introspecție, poate și pentru a relua un proiect lăsat deoparte.

RAC Liniștea de sâmbătă îți face bine, dar nu exagera cu izolarea. Cineva apropiat ar putea avea nevoie de tine, nu cu sfaturi, ci doar să-i fii alături. Poți să ai o sensibilitate aparte astăzi, care poate fi atât binecuvântare, cât și povară. În loc să te consumi pentru ce nu poți controla, caută un gest simplu care să aducă bucurie. Poate fi ceva ceva de genul unei clătite. Cu dulceață de cireșe amare.

LEU Deși e weekend, tu pari să fii încă în modul „organizator de evenimente”, chiar și pentru prieteni care nu ți-au cerut asta. Vezi să nu transformi relaxarea în sarcină! Se pare că-ți priește compania unor oameni veseli, dar ai grijă și de tine: ascultă-ți nevoile, chiar dacă asta înseamnă să refuzi o invitație. Spre seară, o veste bună poate sosi de la cineva departe. Ar trebui să reușești să împaci totul cu brio și să fii relaxat.

FECIOARĂ Sâmbăta aceasta se pare că vine cu un ritm care ți se potrivește: nici prea lent, nici prea grăbit. Dacă ai de rezolvat ceva domestic, e momentul perfect. Însă nu te afunda în liste, lasă loc și pentru mici bucurii neplanificate. Poți avea o revelație mică, dar utilă, într-un context banal. Uneori, înțelepciunea poate să vină de la o conversație cu vecinul sau dintr-o carte deschisă la întâmplare.

BALANŢĂ Sâmbătă s-ar putea să te trezești într-o dispoziție contemplativă, dar nu melancolică. Poate fi ziua ideală pentru un muzeu, o galerie sau măcar un colț cultural de internet, poate un documentar. Ești atras de tot ce e frumos, dar nu superficial. Un prieten ar putea veni cu o poveste care te pune pe gânduri, nu da verdicte, doar ascultă. Spre seară, s-ar putea să ai chef de o ieșire elegantă.

SCORPION Ziua de astăzi ar putea fi o zi bună pentru redescoperiri: locuri, persoane, poate chiar o parte uitată din tine. Nu te mira dacă ești mai nostalgic decât de obicei. Poate fi un moment prielnic pentru clarificări, dar și pentru liniște. Planeta Marte îți poate trimite un pic de energie latentă, dar nu o risipi în conflicte inutile. Canalizeaz-o spre ceva creativ sau pasional.

SĂGETĂTOR Ziua de sâmbătă pare să fie despre echilibru: între dorința de aventură și nevoia de odihnă. Îți poate fugi gândul la plecare, dar s-ar putea să descoperi că unul dintre cele mai frumoase locuri poate fi fix acolo unde ești, dacă-l privești cu alți ochi. Ai putea să începi o mini-serie de filme clasice, ceva alb-negru, cu replici memorabile. Și dacă te prinde cheful de scris, nu-l amâna.

CAPRICORN Ziua aceasta de sâmbătă îți poate aduce ocazia de a încetini ritmul, fără vină. Ai muncit destul în ultimele zile, acum meriți să te rupi de viteză. Cineva îți poate cere un sfat financiar sau organizatoric, căci tu ești genul care nu doar că dă sfaturi bune, dar și verifică dacă sunt puse în practică. Spre seară, s-ar putea să-ți faci planuri pentru săptămâna viitoare. Fii blând cu tine!

VĂRSĂTOR Sâmbăta ta are un aer poetic, chiar dacă nu reciți versuri cu voce tare. Parcă ai chef de ceva diferit, dar fără să fie neapărat extravagant. Poate o plimbare într-un cartier unde n-ai mai fost de ani. Venus te susține în chestiuni de afecțiune și tandrețe, așa că profită de ocazie să spui cuiva drag cât de important este pentru tine. Un film vechi ar putea deveni descoperirea zilei.

PEŞTI Astăzi te poți simți ca o antenă fină care prinde toate frecvențele emoționale. Nu-i rău, dar protejează-te de suprasolicitare. Poate fi un moment bun să înveți să spui „nu” sau „mai târziu” fără vinovăție. Ai putea avea parte de o conversație care îți luminează o dilemă mai veche. Seara poate fi ideală pentru o baie lungă, un ceai bun și zero griji.