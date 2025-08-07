BERBEC Ziua de vineri te poate prinde într-un moment astral de echilibru între pasiune și reflecție. Marte, într-un aspect favorabil cu Mercur, îți pot amplifică dorința de comunicare, dar și impulsul de a acționa direct. Dacă ai ceva pe suflet, spune-o clar și cu sinceritate. Nu pare să fie ziua potrivită pentru subînțelesuri. Spre seară, o ieșire cu prietenii sau un plan spontan te poate revigora și readuce în centrul atenției.

TAUR Vineri s-ar părea că poți să te simți mai romantic decât de obicei și poate chiar ușor visător. Nu e nimic rău în asta, planeta Venus îți poate oferi ocazia să vezi frumosul din jurul tău, dar și în oameni. Dacă ești într-o relație, profită de ocazie pentru a o hrăni cu gesturi mărunte, dar semnificative. Dacă nu, poate e momentul să dai o șansă unui mesaj pe care l-ai ignorat. O cină simplă, dar atent aleasă, îți poate aduce bucurii neașteptate.

GEMENI Astăzi, influența planetei Saturn îți poate tempera zburdălnicia obișnuită. Nu e o veste rea, poți avea ocazia să duci la bun sfârșit o activitate începută de ceva vreme și să obții o satisfacție sinceră. Deși îți poate fi greu să te concentrezi, un mic efort poate face diferența. Lasă glumele și micile farse pentru după-amiază, când energia revine la cote mai jucăușe. Poți descoperi un film clasic, o comedie, care ți se potrivește ca o mănușă: „Some Like It Hot”.

RAC Racul de astăzi s-ar părea că are nevoie de spațiu personal, dar și de o mângâiere afectivă. Poate părea contradictoriu, dar nu e. Pari să fii în ton cu nevoile tale subtile, iar Luna te poate face mai empatic și mai deschis față de cei care merită. Ai grijă la epuizare, întrucât, de multe ori, grija pentru ceilalți te poate face să uiți de tine. O plimbare pe seară și o discuție sinceră cu cineva drag pot face minuni.

LEU Ai chef de aplauze, dar parcă nu vrei să joci pe aceeași scenă ca de obicei. Ziua de vineri s-ar părea că este despre a-ți redefini imaginea fără a renunța la esență. Influențele astrale îți pot aduce o doză de introspecție: nu tot ce strălucește e de aur, dar tu ai știut mereu să vezi dincolo de poleială. Dacă ai ocazia să fii generos, nu ezita. Fii tu cel care organizează o ieșire, un ”brunch”, o adunare între prieteni, nu pentru laude, ci pentru bucurie.

FECIOARĂ Ziua de astăzi pare să fie despre răbdare și rafinament. Nu te repezi să tragi concluzii, căci există șansa ca un lucrur care pare greșit la început să se dovedască a fi exact ce aveai nevoie. Dacă ai început o carte serioasă, precum „Arta fericirii”, cartea lui Dalai Lama, poate fi momentul să-i dedici câteva ore. O discuție cu cineva mai în vârstă îți poate aduce o perspectivă neașteptat de valoroasă. Lasă modestia și acceptă un compliment fără a-l diseca.

BALANŢĂ S-ar părea că te trezești într-o dispoziție echilibrată, dar nu e cazul să cazi în rutină. Astăzi, Mercur îți poate stimula gândirea strategică, iar tu poți vedea în avans două-trei mișcări. Folosește această claritate în favoarea ta: planifică, reorganizează, renegociază. Iar dacă cineva îți cere sfatul, dă-l cu eleganța care te caracterizează. Spre seară, un spectacol sau un concert poate deveni o sursă reală de inspirație.

SCORPION Nativul Scorpion al zilei de vineri poate fi misterios, dar mai deschis decât de obicei. Venus te poate influența astăzi, aducând o energie aparte în zona relațiilor. Poți avea o revelație legată de o persoană apropiată – în bine. Nu te teme să recunoști ce simți, dar alege cu grijă momentul. Dacă ai ocazia să faci ceva pentru altcineva, fără a primi laude, fă-o. Astăzi ți s-ar potrivi proverbul românesc: „Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba.”

SĂGETĂTOR Pari să fii calm, introspectiv și mai puțin dornic de aventură. Și e bine așa. În liniștea asta relativă, poți observa ce ți-a scăpat în agitația zilnică. Dacă ai timp liber, o activitate relaxantă, poate gătitul unui preparat mai mult sau mai puțin exotic, sau o vizită la muzeu, îți poate stimula creativitatea. Planeta Pluton îți poate da o poftă de a schimba lucruri în profunzime, dar nu te speria, poate fi începutul unui proces de regenerare.

CAPRICORN Ziua de astăzi s-ar părea că vine cu o doză de răzgândire, dar și cu oportunitatea de a vedea greșelile drept pași necesari. Nu ești tu omul care renunță ușor, dar astăzi stelele spun că ai avea voie să iei o pauză. Cineva apropiat îți poate propune un plan pe care în mod normal l-ai refuza. Ia în calcul să spui da. Jupiter te poate influența în mod pozitiv, deschizând uși acolo unde nici nu bănuiai că există o clanță.

VĂRSĂTOR Vineri s-ar putea să-ți aducă nevoia de a fi mai aproape de cei dragi, dar în termenii tăi. Nu e egoism, e doar un mod de a-ți păstra echilibrul. Un mesaj pe care îl primești astăzi îți poate schimba direcția unei zile aparent banale. Dacă te-ai gândit la un film clasic, astăzi poate fi ziua perfectă să revezi „Casablanca”, pentru acțiune, estetică, jocul impecabil, dar și pentru profunzimea sentimentelor.

PEŞTI Vineri s-ar părea că ai chef de răsfăț, dar și de sens. Parcă vrei ca tot ce faci să aibă o semnificație mai adâncă, chiar dacă pare minor. Saturn te ajută să-ți pui ordine în gânduri și să nu te mai simți prins în emoții contradictorii. Spre seară, o activitate relaxantă, poate pictat, poate o baie lungă, îți poate oferi exact acel echilibru de care aveai nevoie. Iar dacă te invită cineva la o poveste, ascultă-l cu inima deschisă.