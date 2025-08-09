Bürgergeld este o formă de ajutor social oferită de Germania persoanelor aflate în șomaj sau cu venituri foarte mici. Înlocuiește vechiul sistem Hartz IV și are rolul de a acoperi cheltuielile de bază pentru trai, cum ar fi chiria, alimentele și alte nevoi esențiale.

Acest sprijin este gestionat de centrele pentru ocuparea forței de muncă (Jobcenter) și este destinat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care nu pot lucra din motive justificate.

Pentru persoanele care nu au cont bancar, plata Bürgergeld se făcea până acum printr-un document numit Zahlungsanweisung zur Verrechnung (ZzV) — adică un ordin de plată compensator. Acesta funcționează practic ca un cec nominal emis de Jobcenter, care poate fi încasat în numerar la oficiile Poștei sau la Postbank.

Această metodă era folosită mai ales de persoanele fără adrese stabile sau fără acces la servicii bancare. Costurile pentru acest tip de plată erau suportate parțial de beneficiar: aproximativ 2,85 euro de la Jobcenter și până la 7,50 euro la Poștă, în funcție de suma încasată.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Postbank va elimina complet serviciul de plată în numerar pe baza acestor cecuri. Astfel, beneficiarii Bürgergeld vor avea nevoie obligatoriu de un cont bancar cu IBAN valid, în care să le fie virat sprijinul financiar, transmite focus.de.

Autoritățile au început deja din iulie 2025 să elimine treptat acest sistem de cecuri, iar termenul-limită pentru tranziție este sfârșitul anului.

Toți cei care încă primesc Bürgergeld fără cont bancar trebuie să își deschidă unul în timp util, altfel riscă să rămână fără acces la ajutorul social.

Pentru cei care nu au cont bancar sau au fost refuzați de bănci în trecut, legea germană prevede posibilitatea deschiderii unui cont de bază („Basiskonto”). Acesta este un cont bancar simplificat, care permite operațiuni esențiale (încasări, plăți, transferuri), dar nu oferă credit sau descoperire de cont.

Orice persoană care locuiește legal în Uniunea Europeană — inclusiv fără domiciliu stabil — are dreptul legal la un Basiskonto. Banca este obligată să analizeze cererea în maximum 10 zile și să ofere un răspuns.

După deschiderea contului, beneficiarii trebuie să transmită noile date bancare direct la Jobcenter, personal, pentru a continua primirea Bürgergeld în noul cont.

Dacă o bancă refuză cererea pentru deschiderea unui cont de bază sau dacă apar alte dificultăți, beneficiarii pot solicita sprijin de la o instituție de soluționare a disputelor pentru consumatori.

În paralel, pot depune și o cerere oficială la Autoritatea de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin), care poate interveni în astfel de cazuri printr-un proces administrativ.