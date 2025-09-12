Începând cu 9 octombrie 2025, toate băncile și casele de economii din Uniunea Europeană vor fi obligate să compare numele beneficiarului cu codul IBAN înainte de procesarea unui transfer. Regulile vizează reducerea fraudelor și a erorilor de plată, dar implică și mai multă atenție din partea fiecărui client.

Până acum, verificarea numelui destinatarului nu era obligatorie. Transferurile se efectuau doar pe baza codului IBAN, ceea ce permitea escrocilor să inducă în eroare consumatorii prin folosirea unor date false. În multe cazuri, banii ajungeau în conturi piratate sau către beneficiari fictivi, iar recuperarea sumelor era dificilă.

Din 9 octombrie 2025, fiecare transfer SEPA în euro va include o etapă suplimentară – „Verificarea beneficiarului” (VoP). Aceasta se aplică indiferent dacă plata este realizată online, la ghișeu sau ca transfer în timp real.

Noua regulă presupune ca, imediat ce un client introduce detaliile plății, banca să trimită o solicitare către instituția financiară a destinatarului. În câteva secunde, sistemul confirmă dacă numele introdus corespunde cu IBAN-ul.

Dacă datele se potrivesc, tranzacția este aprobată. În cazul transferurilor recurente, cum ar fi ordinele permanente sau plățile programate, aceeași verificare va fi realizată la înregistrarea instrucțiunii.

În paralel, toate băncile din Uniunea Europeană vor fi obligate să pună la dispoziție transferuri în timp real, ceea ce înseamnă că banii ajung imediat la destinatar, dar doar după ce verificarea nume–IBAN confirmă validitatea datelor.

Greșeli minore de scriere – dacă diferențele dintre numele introdus și cel real sunt reduse, banca afișează varianta corectă, iar clientul decide dacă datele corespund.

Discrepanțe majore – dacă numele nu corespunde cu IBAN-ul, sistemul afișează un mesaj de avertizare. În acest caz, clienții sunt sfătuiți să nu autorizeze transferul și să verifice datele direct cu beneficiarul.

Niciun rezultat – dacă verificarea nu poate fi finalizată din motive tehnice sau din lipsa unor date, clientul este informat că o confirmare nu a fost posibilă. În asemenea situații, experții în protecția consumatorilor recomandă să nu fie autorizată plata până la verificarea detaliilor printr-un canal oficial.

Implementarea verificării obligatorii închide una dintre cele mai exploatate vulnerabilități în sistemul de plăți din Europa. Fraudele prin facturi false și erorile de introducere a datelor au generat pierderi semnificative pentru consumatori.

Din toamnă, transferurile bancare în euro vor deveni mai sigure, însă responsabilitatea clienților rămâne esențială. Aceștia trebuie să introducă datele cu atenție și să țină cont de avertismentele primite în timpul procesului de autorizare.