Vista Bank marchează o premieră pe piața bancară românească, lansând o nouă funcționalitate de plată care permite transferul instantaneu de bani între persoane fizice, prin simpla apropiere a telefoanelor mobile.

Inovația este posibilă datorită tehnologiei RoPay Contactless, dezvoltată de TRANSFOND, care utilizează conexiunea NFC a telefoanelor cu Android. Clienții Vista Bank pot efectua transferuri direct din aplicația de mobile banking, fără a fi nevoie de introducerea manuală a datelor sau de generarea unui cod QR. Operațiunile sunt procesate imediat, se realizează în lei și nu implică niciun cost suplimentar pentru utilizatori.

Suma maximă ce poate fi transferată printr-o singură tranzacție este de 49.999 lei, prag considerat suficient pentru a acoperi majoritatea nevoilor curente de plată între persoane.

Conducerea Vista Bank subliniază că lansarea face parte dintr-un plan mai amplu de digitalizare a serviciilor. „Ne propunem să simplificăm cât mai mult experiența bancară. Această soluție oferă clienților noștri rapiditate, siguranță și flexibilitate în tranzacțiile de zi cu zi”, a transmis Raluca Dobre, Director Canale Alternative și Transformare.

La rândul său, reprezentanții TRANSFOND au evidențiat că noua facilitate confirmă direcția de modernizare a pieței financiare locale și capacitatea băncilor de a adopta soluții inovatoare aliniate la standardele europene.

Introducerea plăților contactless între persoane fizice reprezintă un pas important în accelerarea trecerii de la numerar la soluții digitale. Situațiile cotidiene precum împărțirea notei de la restaurant, achitarea unei chirii sau rambursarea unor cheltuieli comune pot fi rezolvate acum printr-o simplă atingere a telefoanelor.

Mai mult, fiind parte a infrastructurii naționale RoPay, aceste plăți beneficiază de un nivel ridicat de securitate și de integrare cu sistemele bancare locale, ceea ce oferă încredere suplimentară utilizatorilor.

Vista Bank anunță că nu se va opri aici. În perioada următoare, banca plănuiește să dezvolte și alte modalități de transfer bazate pe RoPay – de la plăți pe bază de alias sau număr de telefon, până la tranzacții la POS, facturi electronice prin cod QR și plăți în comerțul online.

Prin aceste inițiative, instituția urmărește să își consolideze poziția de jucător inovator în sectorul bancar și să contribuie la obiectivul mai larg al sistemului financiar românesc: reducerea dependenței de numerar și adoptarea pe scară largă a soluțiilor digitale.