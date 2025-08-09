Autoritățile britanice se pregătesc să elimine o măsură de protecție importantă pentru proprietarii de locuințe aflați în dificultăți financiare, într-un efort mai amplu de simplificare a reglementărilor economice.

Este vorba despre „mortgage charter”, un set de norme lansat în urmă cu doi ani care oferea o perioadă de grație de până la 12 luni înainte ca executarea silită a unei case să poată fi pusă în aplicare.

Directorul Autorității pentru Conduita Financiară (FCA), Nikhil Rathi, a confirmat că această facilitate ar putea fi eliminată, ca parte dintr-un proces de revizuire a reglementărilor financiare, potrivit The Guardian.

Această schimbare vine pe fondul presiunilor exercitate de cancelarului Rachel Reeves, care a solicitat o reformă a cadrului legislativ pentru a încuraja o creștere economică mai rapidă și mai „curajoasă”.

Rathi a explicat că, dacă la momentul introducerii acestei reglementări contextul economic era marcat de creșteri accelerate ale dobânzilor, situația s-a schimbat, iar riscurile din sistemul bancar sunt acum gestionate mai eficient.

Astfel, măsurile care anterior ofereau protecție suplimentară pot deveni excesive și pot genera costuri suplimentare instituțiilor financiare.

Pentru milioane de familii britanice, retragerea mortgage charter înseamnă dispariția unei plase de siguranță în cazul în care întâmpină dificultăți la plata ratelor ipotecare. Această cartă a fost introdusă în 2023, când dobânda de referință a Băncii Angliei a urcat la 5,25%, afectând puternic titularii de credite ipotecare cu dobânzi fixe sau variabile.

Guvernul laburist actual dorește astfel să reducă restricțiile impuse în urma crizei financiare din 2008-2010, care deși au consolidat stabilitatea sistemului bancar, sunt văzute acum ca o frână pentru inovație și investiții. Pe lângă desființarea mortgage charter, FCA ia în calcul și alte relaxări legislative pentru accesul la credite ipotecare, cu scopul de a stimula accesul la locuințe – o temă centrală în politica britanică.

Consultările privind aceste modificări sunt încă în desfășurare. Prioritizarea creșterii economice va veni, cel mai probabil, în detrimentul protecțiilor sociale pentru cei mai vulnerabili. Pentru gospodăriile cu venituri fluctuant, această decizie poate accentua nesiguranța și riscul de a pierde căminul într-un moment dificil.