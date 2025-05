A murit Andrii Portnov. Un incident violent a zguduit recent o zonă rezidențială exclusivistă din Madrid, unde un fost oficial ucrainean a fost ucis în fața unei instituții școlare prestigioase.

Surse apropiate anchetei au dezvăluit că victimei i s-au tras mai multe focuri de armă, iar agresorii, cel puțin doi sau trei la număr, au acționat rapid, surprinzându-l în timp ce conducea autovehiculul personal.

Asasinatul s-a petrecut în jurul orei locale 9:15, azi dimineață, în apropierea American School of Madrid, localizată în Pozuelo de Alarcón, o suburbie cunoscută pentru nivelul ridicat de trai și prezența comunității internaționale. Poliția locală, care a intervenit prompt, a confirmat primirea unui apel de urgență legat de atac, dar nu a oferit inițial detalii despre identitatea victimei.

Portnov was shot in the back

One of the bullets hit him in the neck, after which he fell face down, and the attacker finished him off with a shot to the head.

Who is Portnov:

▪️ one of the key lawyers who helped create the legal framework for repressions against Euromaidan… https://t.co/rbdpcMvcA0 pic.twitter.com/4bJShQl02S

— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2025