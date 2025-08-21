Potrivit unei companii auto care a realizat un studiu comparativ, România este pe primul loc în Europa în ceea ce privește deteriorarea rapidă a mașinilor din cauza condițiilor de drum. În comparație, 5.000 de kilometri parcurși în România afectează vehiculul cât 15.000 de kilometri parcurși în Olanda.

Studiul arată că ambuteiajele dese, care implică porniri și frânări repetate, dar și cantitatea mare de praf de pe străzi contribuie masiv la uzura pieselor auto. În acest context, România a obținut un scor de 98% risc de deteriorare, urmată de Ungaria, Letonia și Polonia.

Prin urmare, șoferii români ajung să cheltuiască mult mai des pe reparații, chiar dacă au mașini relativ noi sau bine întreținute.

Chiar dacă mulți nu știu, daunele provocate de gropi sau de alte probleme ale infrastructurii rutiere pot fi acoperite. Prima variantă este prin asigurarea CASCO – dacă aceasta acoperă astfel de incidente. Însă, dacă asiguratorul refuză despăgubirea, ai posibilitatea să te adresezi instanței.

În acest caz, trebuie să demonstrezi că dauna a fost cauzată direct de o deficiență a carosabilului. Iar pentru asta, este obligatoriu să urmezi pași clari:

Oprește imediat mașina și semnalizează zona;

Sună la Poliție și solicită constatarea;

Fă fotografii și filmează zona, groapa, împrejurimile;

Solicită un proces-verbal de constatare;

Păstrează facturile și devizele de reparație;

Identifică administratorul drumului (primărie, consiliu județean, CNAIR sau firmă privată).

Avocatul Cătălin Crăciunescu explică faptul că, de cele mai multe ori, șoferii sunt obligați să acționeze în instanță. Procesul poate dura luni, uneori chiar ani, iar costurile inițiale (taxe de timbru, expertize, avocați) trebuie suportate de reclamant. Totuși, dacă hotărârea este favorabilă, cheltuielile pot fi recuperate.

„Apelează la instanță pentru că autoritățile de bună voie nu vor să plătească, pentru că vorbim totuși de mașini de mult ori foarte scumpe, cu pagube care se întind pe sume destul de considerabile. Aceste dosare presupun o durată de timp foarte mare”, a declarat, pentru Observator, Cătălin Crăciunescu.

Administratorii de drum pot fi trași la răspundere inclusiv penal, în cazul în care neglijența în întreținerea infrastructurii duce la accidente grave sau pierderi semnificative.

Răspunderea pentru starea drumurilor revine în funcție de tipul și amplasarea acestora. Astfel:

Primăriile răspund pentru străzile din interiorul localităților;

Consiliile județene , pentru drumurile județene;

CNAIR , pentru drumurile naționale și autostrăzi;

Firmele private, dacă desfășoară lucrări pe tronsonul respectiv.

Instanța poate obliga acești administratori să plătească despăgubiri, însă numai dacă se demonstrează că incidentul s-a produs exclusiv din vina lor și că au fost neglijenți în întreținerea drumului.

Pentru a avea succes, este esențială o documentare completă, cât mai aproape de momentul producerii incidentului. În lipsa unor dovezi clare, acțiunea se poate pierde ușor.