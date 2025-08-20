Miercuri, 20 august, Petrom a redus din nou prețurile la pompă. Benzina standard s-a ieftinit cu 3 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani pe litru. Prețurile afișate în rețeaua Petrom din București variază între 7,28 și 7,34 lei pentru un litru de benzină standard și între 7,55 și 7,60 lei pentru un litru de motorină standard, potrivit datelor agregate de peco-online.

La stația Petrom Vitan, un litru de benzină costă 7,33 lei, iar motorina standard – 7,59 lei, potrivit economedia.ro.

Reducerea de miercuri este a șasea modificare de preț înregistrată în luna august, în contextul instabilității fiscale din sectorul energiei. După majorarea consistentă aplicată în prima zi a lunii, Petrom a operat următoarele ajustări:

05 august: prima ieftinire – 2 bani/litru la benzină și 5 bani/litru la motorină;

07 august: reducere de 5 bani/litru la motorină;

08 august: scumpire de 4 bani/litru la benzină;

11 august: reducere de 4 bani/litru la motorină;

14 august: scădere de 3 bani/litru la ambele tipuri de carburanți.

Cu cea mai recentă ieftinire, prețul benzinei standard a ajuns cu 4 bani sub nivelul de la începutul lunii, în timp ce motorina standard s-a ieftinit cu 22 de bani.

La 1 august 2025, Petrom a majorat brusc prețurile ca urmare a noilor măsuri fiscale. Accizele au crescut cu 10%, iar TVA-ul a fost majorat de la 19% la 21%. Această dublă creștere a dus la o scumpire de 42 de bani pe litru pentru benzină și 40 de bani pentru motorină.

Imediat după miezul nopții, prețurile afișate la stația Petrom Vitan erau de 7,37 lei pentru benzina standard și 7,81 lei pentru motorina standard, potrivit datelor de pe Monitorul Prețurilor.

Perspectiva pe termen scurt nu este una liniștitoare pentru șoferi. De la 1 ianuarie 2026, este programată o nouă creștere a accizelor, care va aduce noi scumpiri la pompă. Potrivit unei analize publicate de e-nergia, se estimează că benzina se va scumpi cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

Deși Petrom a operat mai multe ieftiniri în august, nivelul prețurilor rămâne ridicat în comparație cu perioada de dinaintea majorărilor fiscale. În plus, scumpirile anunțate pentru începutul lui 2026 lasă puțin loc de optimism pentru șoferi.