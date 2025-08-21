Locuirea într-un bloc aduce avantaje precum sentimentul de comunitate și accesul la spații comune, dar presupune și responsabilități care nu pot fi ignorate. Printre cele mai sensibile momente se numără situațiile în care administratorul sau comitetul executiv solicită acces în apartament, scrie observatorulph.ro.

Deși locuința este un spațiu privat, legea stabilește clar că în anumite condiții proprietarul nu poate refuza intrarea. Aceste prevederi au rolul de a proteja nu doar apartamentul în cauză, ci și întreaga clădire, prevenind avarii sau riscuri care pot afecta toți locatarii.

Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, prevede că proprietarul este obligat să permită accesul în locuință administratorului, președintelui sau unui membru al comitetului executiv, atunci când sunt necesare verificări ori intervenții la părțile comune ale blocului.

Accesul se face numai în baza unui preaviz scris, motivat, transmis cu cel puțin cinci zile înainte. Documentul trebuie să arate în mod explicit natura lucrărilor și necesitatea acestora.

În situații de urgență, cum ar fi o avarie la conductele de apă, riscul de inundație sau o problemă la instalațiile comune, termenul de notificare scade la 24 de ore.

Un locatar din Ploiești a semnalat recent faptul că administratorul i-a cerut acces în apartament pentru înlocuirea coloanei de apă. Deși apartamentul fusese renovat și reabilitat de curând, lucrările la instalațiile comune necesitau spargerea faianței din grupul sanitar. Situația ilustrează dificultățile întâlnite frecvent în blocurile vechi, unde intervențiile asupra instalațiilor comune nu pot fi realizate decât prin apartamentele individuale.

Potrivit legii, un proprietar care împiedică desfășurarea lucrărilor riscă să răspundă civil sau penal pentru eventualele prejudicii cauzate altor locatari. Dacă refuzul duce, de exemplu, la agravarea unei avarii care afectează mai multe apartamente, cel vinovat poate fi tras la răspundere pentru daunele produse.

Lucrările asupra elementelor comune se execută pe baza unui acord semnat între proprietar și asociația de proprietari. În cazul în care intervin prejudicii asupra apartamentelor, există mai multe situații: